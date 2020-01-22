Помер один із командирів «Азову», який пройшов полон та пережив +теракт в Оленівці

Олег Мудрак із позивним "Сухар", який захищав Маріуполь до останнього. Військовий пів року пробув у ворожому полоні та пережив теракт в Оленівці.



Про це повідомив його племінник Данило у своєму Інстаграмі, - пише



"Він горів цим життя, насолоджувався і запалював серця всіх людей навколо. Він зробив все можливе, щоб я став таким, який я є. Тому він ніколи не зникне з моєї голови та серця. Я хочу бути чоловіком гідним Олега, щоб він дивився на мене з Вальгалли і відчував тільки гордість за мене. Він завжди казав, що не хотів, щоб його смерть була "святом сліз". Хотів, щоб разом зібралися його люди і посміхаючись згадували найкращі моменти пов‘язані з ним. До зустрічі, рідний! Сухар - на щиті!", - написав його племінник.





Також інформацію про смерть підтвердила дружина командира "Азова" та керівник ГО "Асоціація сімей захисників "Азовсталі" Катерина Прокопенко. За її інформацією, у захисника Маріуполя зупинилося серце внаслідок пережитих тортур у полоні росіян.



У сторіз в Instagram Катерина написала, що важко повірити у втрату Олега: "Велика втрата, Герої не вмирають. Ще вчора стояли жартували, розмовляли".



Поки офіційної причини смерті українського військового немає.



Нагадаємо, Україна в середу, 21 вересня 2022 року, повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед яких був Олег Мудрак. Він та інші захисники "Азовсталі" пробули у ворожому полоні пів року.

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