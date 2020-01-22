Помер один із командирів «Азову», який пройшов полон та пережив +теракт в Оленівці
Сьогодні, 22:13
Помер майор і командир 1-го батальйону полку "Азов" Олег Мудрак із позивним "Сухар", який захищав Маріуполь до останнього. Військовий пів року пробув у ворожому полоні та пережив теракт в Оленівці.
Про це повідомив його племінник Данило у своєму Інстаграмі, - пише ТСН.
"Він горів цим життя, насолоджувався і запалював серця всіх людей навколо. Він зробив все можливе, щоб я став таким, який я є. Тому він ніколи не зникне з моєї голови та серця. Я хочу бути чоловіком гідним Олега, щоб він дивився на мене з Вальгалли і відчував тільки гордість за мене. Він завжди казав, що не хотів, щоб його смерть була "святом сліз". Хотів, щоб разом зібралися його люди і посміхаючись згадували найкращі моменти пов‘язані з ним. До зустрічі, рідний! Сухар - на щиті!", - написав його племінник.
Також інформацію про смерть підтвердила дружина командира "Азова" та керівник ГО "Асоціація сімей захисників "Азовсталі" Катерина Прокопенко. За її інформацією, у захисника Маріуполя зупинилося серце внаслідок пережитих тортур у полоні росіян.
У сторіз в Instagram Катерина написала, що важко повірити у втрату Олега: "Велика втрата, Герої не вмирають. Ще вчора стояли жартували, розмовляли".
Поки офіційної причини смерті українського військового немає.
Нагадаємо, Україна в середу, 21 вересня 2022 року, повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед яких був Олег Мудрак. Він та інші захисники "Азовсталі" пробули у ворожому полоні пів року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив його племінник Данило у своєму Інстаграмі, - пише ТСН.
"Він горів цим життя, насолоджувався і запалював серця всіх людей навколо. Він зробив все можливе, щоб я став таким, який я є. Тому він ніколи не зникне з моєї голови та серця. Я хочу бути чоловіком гідним Олега, щоб він дивився на мене з Вальгалли і відчував тільки гордість за мене. Він завжди казав, що не хотів, щоб його смерть була "святом сліз". Хотів, щоб разом зібралися його люди і посміхаючись згадували найкращі моменти пов‘язані з ним. До зустрічі, рідний! Сухар - на щиті!", - написав його племінник.
Також інформацію про смерть підтвердила дружина командира "Азова" та керівник ГО "Асоціація сімей захисників "Азовсталі" Катерина Прокопенко. За її інформацією, у захисника Маріуполя зупинилося серце внаслідок пережитих тортур у полоні росіян.
У сторіз в Instagram Катерина написала, що важко повірити у втрату Олега: "Велика втрата, Герої не вмирають. Ще вчора стояли жартували, розмовляли".
Поки офіційної причини смерті українського військового немає.
Нагадаємо, Україна в середу, 21 вересня 2022 року, повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед яких був Олег Мудрак. Він та інші захисники "Азовсталі" пробули у ворожому полоні пів року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Помер один із командирів «Азову», який пройшов полон та пережив +теракт в Оленівці
Сьогодні, 22:13
Військові 14 ОМБр з Волині отримали нагороди. ФОТО
Сьогодні, 21:35
17-річна лучанка бореться з раком: потрібна допомога
Сьогодні, 20:23
Погода у Луцьку на завтра, 23 лютого
Сьогодні, 20:00
На Харківщині загинув волинянин Василь Бекерук
Сьогодні, 19:20
Медіа