Чи вимикатимуть світло на Волині 23 лютого

Чи вимикатимуть світло на Волині 23 лютого
У четвер, 23 лютого, без обмежень - НЕК «Укренерго» не встановило ліміт споживання електроенергії на Волині.

Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.

Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram.

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Теги: Волиньобленерго, відключення
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