Добрі новини від ВолиньPost за 22 лютого
22 лютий, 23:31
Напередодні річниці повномасштабного вторгнення хочемо вкотре нагадати: українці та українки ‒ незламні. Саме тому попри лихий час у нас щодня є добрі новини. А, отже, привід зайвий раз усміхнутися теж є!
Аби підтримувати бойовий дух, журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost, нагадують про позитивні новини своїм читачам і читачкам уже 365 днів поспіль! Наприклад, сьогодні, 22 лютого, ми писали про таке:
ЗСУ за добу ліквідували ще 620 російських окупантів
За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 620 окупантів. Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 145060 (+620) осіб,
танків ‒ 3334 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 6569 (+7) од,
артилерійських систем – 2345 (+7) од,
РСЗВ – 471 (+0) од,
засобів ППО ‒ 243 (+0) од,
літаків – 299 (+0) од,
гелікоптерів – 287 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2026 (+3),
крилатих ракет ‒ 873 (+0),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5212 (+2) од,
спеціальної техніки ‒ 226 (+0).
До дня народження Лесі Українки у луцькому театрі покажуть виставу. ВІДЕО
«Вистава «Лесина містерія» потішить інтелектуалів унікальним сценарієм, створеним за творами, листами та історичними подіями. Авторка сценарію та режисерка – заслужена артистка України Світлана Органіста.
Зазирніть у голову генійки, торкніться її серця, дізнайтеся історію кохання, що змінила поетесу, та що найголовніше – станьте свідком боротьби світла і темряви у її душі! У двобої за душу Лесі зійдуться темне та світле воїнство, розігруючи епізоди найвідоміших її творів. Хто ж зрештою переможе – дізнаєтесь уже незабаром», – ідеться в анонсі.
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Волинь передала військовим дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками. ФОТО
Дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками та необхідним інвентарем, а також позашляховик передали для військових Державної прикордонної служби, Нацгвардії та бригади територіальної оборони в області.
«Усе необхідне за запитами військових допомогли знайти та доставити разом із благодійним фондом «Разом у майбутнє ЮА», – зазначив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Луцькі патрульні допомогли дідусеві знайти свій дім
Сьогодні, 22 лютого, пообіді патрульним надійшло повідомлення від лікарів екстреної медичної допомоги. Вони повідомили, що в центрі міста сидить літній чоловік, який має розгублений вигляд, не орієнтується у місцевості, однак допомоги медиків не потребує.
Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Лукашенка та його оточення
Сьогодні, 22 лютого, посли країн Європейського союзу погодили продовження санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення
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Аби підтримувати бойовий дух, журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost, нагадують про позитивні новини своїм читачам і читачкам уже 365 днів поспіль! Наприклад, сьогодні, 22 лютого, ми писали про таке:
ЗСУ за добу ліквідували ще 620 російських окупантів
За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 620 окупантів. Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 145060 (+620) осіб,
танків ‒ 3334 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 6569 (+7) од,
артилерійських систем – 2345 (+7) од,
РСЗВ – 471 (+0) од,
засобів ППО ‒ 243 (+0) од,
літаків – 299 (+0) од,
гелікоптерів – 287 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2026 (+3),
крилатих ракет ‒ 873 (+0),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5212 (+2) од,
спеціальної техніки ‒ 226 (+0).
До дня народження Лесі Українки у луцькому театрі покажуть виставу. ВІДЕО
«Вистава «Лесина містерія» потішить інтелектуалів унікальним сценарієм, створеним за творами, листами та історичними подіями. Авторка сценарію та режисерка – заслужена артистка України Світлана Органіста.
Зазирніть у голову генійки, торкніться її серця, дізнайтеся історію кохання, що змінила поетесу, та що найголовніше – станьте свідком боротьби світла і темряви у її душі! У двобої за душу Лесі зійдуться темне та світле воїнство, розігруючи епізоди найвідоміших її творів. Хто ж зрештою переможе – дізнаєтесь уже незабаром», – ідеться в анонсі.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Волинь передала військовим дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками. ФОТО
Дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками та необхідним інвентарем, а також позашляховик передали для військових Державної прикордонної служби, Нацгвардії та бригади територіальної оборони в області.
«Усе необхідне за запитами військових допомогли знайти та доставити разом із благодійним фондом «Разом у майбутнє ЮА», – зазначив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Луцькі патрульні допомогли дідусеві знайти свій дім
Сьогодні, 22 лютого, пообіді патрульним надійшло повідомлення від лікарів екстреної медичної допомоги. Вони повідомили, що в центрі міста сидить літній чоловік, який має розгублений вигляд, не орієнтується у місцевості, однак допомоги медиків не потребує.
Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Лукашенка та його оточення
Сьогодні, 22 лютого, посли країн Європейського союзу погодили продовження санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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