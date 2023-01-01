Добрі новини від ВолиньPost за 22 лютого

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення хочемо вкотре нагадати: українці та українки ‒ незламні. Саме тому попри лихий час у нас щодня є добрі новини. А, отже, привід зайвий раз усміхнутися теж є!Аби підтримувати бойовий дух, журналісти, нагадують про позитивні новини своїм читачам і читачкам уже 365 днів поспіль! Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 620 окупантів. Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 145060 (+620) осіб,танків ‒ 3334 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 6569 (+7) од,артилерійських систем – 2345 (+7) од,РСЗВ – 471 (+0) од,засобів ППО ‒ 243 (+0) од,літаків – 299 (+0) од,гелікоптерів – 287 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2026 (+3),крилатих ракет ‒ 873 (+0),кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5212 (+2) од,спеціальної техніки ‒ 226 (+0).«Вистава «Лесина містерія» потішить інтелектуалів унікальним сценарієм, створеним за творами, листами та історичними подіями. Авторка сценарію та режисерка – заслужена артистка УкраїниЗазирніть у голову генійки, торкніться її серця, дізнайтеся історію кохання, що змінила поетесу, та що найголовніше – станьте свідком боротьби світла і темряви у її душі! У двобої за душу Лесі зійдуться темне та світле воїнство, розігруючи епізоди найвідоміших її творів. Хто ж зрештою переможе – дізнаєтесь уже незабаром», – ідеться в анонсі.Дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками та необхідним інвентарем, а також позашляховик передали для військових Державної прикордонної служби, Нацгвардії та бригади територіальної оборони в області.«Усе необхідне за запитами військових допомогли знайти та доставити разом із благодійним фондом «Разом у майбутнє ЮА», – зазначив голова Волинської ОВАСьогодні, 22 лютого, пообіді патрульним надійшло повідомлення від лікарів екстреної медичної допомоги. Вони повідомили, що в центрі міста сидить літній чоловік, який має розгублений вигляд, не орієнтується у місцевості, однак допомоги медиків не потребує.Сьогодні, 22 лютого, посли країн Європейського союзу погодили продовження санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення