Волинь передала військовим дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками. ФОТО





Про це Юрій Погуляйко.



Дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками та необхідним інвентарем, а також позашляховик передали для військових Державної прикордонної служби, Нацгвардії та бригади територіальної оборони в області.



«Усе необхідне за запитами військових допомогли знайти та доставити разом із благодійним фондом «Разом у майбутнє ЮА», - каже Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська область вчергове відправила велику допомогу волинським підрозділам Збройних сил України.Про це повідомив голова Волинської ОВАДві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками та необхідним інвентарем, а також позашляховик передали для військових Державної прикордонної служби, Нацгвардії та бригади територіальної оборони в області.«Усе необхідне за запитами військових допомогли знайти та доставити разом із благодійним фондом «Разом у майбутнє ЮА», - каже Погуляйко.

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