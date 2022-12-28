Волинь передала військовим дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками. ФОТО

Волинь передала військовим дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками. ФОТО
Волинська область вчергове відправила велику допомогу волинським підрозділам Збройних сил України.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками та необхідним інвентарем, а також позашляховик передали для військових Державної прикордонної служби, Нацгвардії та бригади територіальної оборони в області.

«Усе необхідне за запитами військових допомогли знайти та доставити разом із благодійним фондом «Разом у майбутнє ЮА», - каже Погуляйко.
Волинь передала військовим дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками. ФОТО
Волинь передала військовим дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками. ФОТО
Волинь передала військовим дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками. ФОТО
Волинь передала військовим дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками. ФОТО
Волинь передала військовим дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками. ФОТО
Волинь передала військовим дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками. ФОТО
Волинь передала військовим дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками. ФОТО
Волинь передала військовим дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками. ФОТО
Волинь передала військовим дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками. ФОТО
Волинь передала військовим дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками. ФОТО
Волинь передала військовим дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками. ФОТО

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Теги: генератори, Волинь, вантажівки, позашляховик
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