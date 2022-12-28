Волинь передала військовим дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками. ФОТО
Сьогодні, 15:45
Волинська область вчергове відправила велику допомогу волинським підрозділам Збройних сил України.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками та необхідним інвентарем, а також позашляховик передали для військових Державної прикордонної служби, Нацгвардії та бригади територіальної оборони в області.
«Усе необхідне за запитами військових допомогли знайти та доставити разом із благодійним фондом «Разом у майбутнє ЮА», - каже Погуляйко.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Дві вантажівки з генераторами, пічками-буржуйками та необхідним інвентарем, а також позашляховик передали для військових Державної прикордонної служби, Нацгвардії та бригади територіальної оборони в області.
«Усе необхідне за запитами військових допомогли знайти та доставити разом із благодійним фондом «Разом у майбутнє ЮА», - каже Погуляйко.
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