З території Білорусі на Волині ворожі ДРГ не фіксували жодного разу, – Наєв





Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє



«На Волині диверсійно-розвідувальних груп жодного разу не було. З території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп не відмічалося», - сказав він.



Нагадаємо, що раніше Наєв повідомляв, що ворожих сил, які знаходяться на території Білорусі недостатньо для сухопутного наступу.

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