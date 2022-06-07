З території Білорусі на Волині ворожі ДРГ не фіксували жодного разу, – Наєв
Сьогодні, 15:30
На Волині українські військові жодного разу не фіксували діяльність диверсійно-розвідувальних груп ворога.
Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє Укрінформ.
«На Волині диверсійно-розвідувальних груп жодного разу не було. З території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп не відмічалося», - сказав він.
Нагадаємо, що раніше Наєв повідомляв, що ворожих сил, які знаходяться на території Білорусі недостатньо для сухопутного наступу.
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Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє Укрінформ.
«На Волині диверсійно-розвідувальних груп жодного разу не було. З території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп не відмічалося», - сказав він.
Нагадаємо, що раніше Наєв повідомляв, що ворожих сил, які знаходяться на території Білорусі недостатньо для сухопутного наступу.
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