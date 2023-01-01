Волинянка відсудила у власника бульдога 50 тисяч гривень за відкушений палець
Сьогодні, 16:00
Нововолинський суд зобов'язав власника бульдога заплатити 50 тис. грн покусаній собакою жінці. Інцидент стався ще 2018 року, коли собака без намордника напав на потерпілу і відкусив їй частину пальця на руці. Правоохоронці почали розслідування цього випадку, але згодом справу закрили через закінчення строків давності. Втім, після цього жінка подала цивільний позов з вимогою виплатити їй компенсації, і виграла справу.
Про це пише Zaxid.net.
Як йдеться у рішенні Нововолинського суду, інцидент стався ще в жовтні 2018 року. Тоді відповідач вигулював свого американського бульдога на кличку Спайк на повідку, але без намордника. Коли жінка проходила повз тварину, пес вирвався, кинувся на перехожу і частково відкусив їй палець. За висновками медиків, це травма середнього ступеня важкості.
Щодо цього інциденту відкрили кримінальне провадження за статтею про нанесення тілесних ушкоджень середньої важкості. Але в січні 2022 року Нововолинський суд закрив справу через закінчення строків давності. Тож травмована жінка подала цивільний позов з вимогою заплатити їй гроші, витрачені на лікування, та виплатити моральну шкоду – 150 тис. грн.
«Через неправомірні дії відповідача позивач зазнала фізичного болю, психологічного стресу і сильних душевних страждань, був порушений її звичний ритм життя, на протязі довгого періоду часу вона фізично не могла виконувати свої побутові обов'язки та відчувала дискомфорт по місцю основної роботи», – йдеться у позові.
Суддя Орися Ференц-Піжук вирішила лише частково задовольнити позов. Відтак власник пса повинен заплатити жінці 40 тис. грн моральної шкоди, 2,2 тис. грн на лікування та ще 8 тис. грн на правничу допомогу.
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Про це пише Zaxid.net.
Як йдеться у рішенні Нововолинського суду, інцидент стався ще в жовтні 2018 року. Тоді відповідач вигулював свого американського бульдога на кличку Спайк на повідку, але без намордника. Коли жінка проходила повз тварину, пес вирвався, кинувся на перехожу і частково відкусив їй палець. За висновками медиків, це травма середнього ступеня важкості.
Щодо цього інциденту відкрили кримінальне провадження за статтею про нанесення тілесних ушкоджень середньої важкості. Але в січні 2022 року Нововолинський суд закрив справу через закінчення строків давності. Тож травмована жінка подала цивільний позов з вимогою заплатити їй гроші, витрачені на лікування, та виплатити моральну шкоду – 150 тис. грн.
«Через неправомірні дії відповідача позивач зазнала фізичного болю, психологічного стресу і сильних душевних страждань, був порушений її звичний ритм життя, на протязі довгого періоду часу вона фізично не могла виконувати свої побутові обов'язки та відчувала дискомфорт по місцю основної роботи», – йдеться у позові.
Суддя Орися Ференц-Піжук вирішила лише частково задовольнити позов. Відтак власник пса повинен заплатити жінці 40 тис. грн моральної шкоди, 2,2 тис. грн на лікування та ще 8 тис. грн на правничу допомогу.
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