Волинянка відсудила у власника бульдога 50 тисяч гривень за відкушений палець

Волинянка відсудила у власника бульдога 50 тисяч гривень за відкушений палець
Нововолинський суд зобов'язав власника бульдога заплатити 50 тис. грн покусаній собакою жінці. Інцидент стався ще 2018 року, коли собака без намордника напав на потерпілу і відкусив їй частину пальця на руці. Правоохоронці почали розслідування цього випадку, але згодом справу закрили через закінчення строків давності. Втім, після цього жінка подала цивільний позов з вимогою виплатити їй компенсації, і виграла справу.

Про це пише Zaxid.net.

Як йдеться у рішенні Нововолинського суду, інцидент стався ще в жовтні 2018 року. Тоді відповідач вигулював свого американського бульдога на кличку Спайк на повідку, але без намордника. Коли жінка проходила повз тварину, пес вирвався, кинувся на перехожу і частково відкусив їй палець. За висновками медиків, це травма середнього ступеня важкості.

Щодо цього інциденту відкрили кримінальне провадження за статтею про нанесення тілесних ушкоджень середньої важкості. Але в січні 2022 року Нововолинський суд закрив справу через закінчення строків давності. Тож травмована жінка подала цивільний позов з вимогою заплатити їй гроші, витрачені на лікування, та виплатити моральну шкоду – 150 тис. грн.

«Через неправомірні дії відповідача позивач зазнала фізичного болю, психологічного стресу і сильних душевних страждань, був порушений її звичний ритм життя, на протязі довгого періоду часу вона фізично не могла виконувати свої побутові обов'язки та відчувала дискомфорт по місцю основної роботи», – йдеться у позові.

Суддя Орися Ференц-Піжук вирішила лише частково задовольнити позов. Відтак власник пса повинен заплатити жінці 40 тис. грн моральної шкоди, 2,2 тис. грн на лікування та ще 8 тис. грн на правничу допомогу.


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Теги: відкушений палець, бульдог, Волинь, суд
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