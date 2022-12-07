Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора





Відповідне рішення прийняли під час засідання сесії Луцькради 22 лютого.



Зауважимо, що Гостинний двір чехів Прайзлерів – це пам’ятка архітектури початку XX століття. Комплекс будівель розташований у Старому місті по дорозі від замку Любарта до Лютеранської кірхи.

На території, про яку йдеться, є двоповерхове нежитлове приміщення, пам’ятка місцевого значення, загальною площею 1168,8 метра квадратних.



Влітку минулого року громадська організація «Семиярусна гора» облаштувала у дворику громадський простір й провела там декілька заходів. Але згодом міська рада заявила, що меморандум про співпрацю з громадською організацією завершився, тож простір не може функціонувати далі. Національна спілка архітекторів України звернулася із закликом до міської ради зберегти пам'ятку та реставрувати її через прозорий архітектурний конкурс. Утім Луцька міська рада бачить найоптимальніший, за словами її представників, шлях збереження пам’ятки завдяки державно-приватному партнерству, тобто залученню інвестора, який доведе приміщення до ладу і здійснюватиме у ньому свій бізнес – зокрема, облаштує готельно-ресторанний об'єкт.



І рішення про погодження такої пропозиції вже прийняли. Хоча ті, хто вбачає у цій історії певні «підкилимні» допомленості, зауважують, що проекти рішення щодо цього об'єкту внесли «під покровом ночі» увечері перед сесійним засіданням. Запитання про те, чому так сталося, під час сесійного засідання поставили, зокрема, депутати Алла Доманська та Андрій Лучик.



Своє невдоволення такими поспішними рішеннями виявили і активісти «Семиярусної гори».



«Міська рада повністю ігнорує волю громади провести громадські слухання. Адже після того, як 27 січня слухання перервалися через тривогу, чиновники ЛМР свідомо відтягують їхнє продовження.



Подібні дії ми розцінюємо як зневагу до міської громади, яка підкреслила своє зацікавлення у питанні функції Гостинного двору Прайзлерів. Про це свідчать неодноразові збори підписів, суспільний резонанс та участь багатьох лучан у громадських слуханнях. Так Луцька міська рада зневажає механізми місцевої демократії, адже раптово, без проведення громадських обговорень вдається до свавільного вирішення долі історичної спадщини в Старому місті», – йдеться у



Свою позицію щодо прийняття такого рішення висловив під час сесії у Луцький міський голова Ігор Поліщук. За його словами, у Старому місті у Луцьку бракує об’єктів, які б приваблювали туриста, – готелів, кафе, ресторанів. Він навів приклад Львова, де у історичних локаціях – безліч закладів. Тому, вважає він, варто, мовляв, шукати усі можливі компроміси, аби бізнес там працював і приваблював людей у Старе місто. «Львовом люди вже наситилися, ми маємо шанс», – сказав Поліщук.



За словами директорка департаменту економічної політики Бориса Смаля, варіанти продажу чи оренди цього об’єкту не є настільки економічно-вигідними, як функціонування бізнесу там у формі державно-приватного партнерства.



«Там є додаткові прибутки, які будуть виникати зі сплати податків саме з туризму. Зростання туристичного потоку у Старому місті хоча б на 20% у результаті впровадження цього проекту принесе у бюджет орієнтовно 2 мільйони гривень», – сказав він і додав, що ця форма дозволить зберегти історичну цінність об'єкта. Ігор Поліщук запевняє, що тут буде готель із закладами харчування, але і об'єкти, де можна буде, для прикладу, купити сувеніри.



Борис Смаль запевняє, що негайність прийняття рішення пояснюється ще й аварійним станом архітектурної пам'ятки.

У міській раді прогнозують, що сума інвестицій, необхідна для запуску об’єкта в експлуатацію, становить приблизно 50 мільйонів гривень.



У міській раді обіцяють, що визначення інвестора в рамках державно-приватного партнерства відбуватимуться на конкурсній основі. Зараз, мовляв, ні про кого конкретно не йдеться.



Періодом цього партнерства міська рада визначає 31 рік: 1 рік – на реконструкцію та 30 років – на експлуатацію відреконструйованого об’єкта.



Тож, після недовгого обговорення дискусійні проекти рішень таки отримали підтримку депутатської більшості. Натомість «Семиярусна гора» обіцяє подати позов у Національне антикорупційне бюро задля розслідування цієї ситуації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку затвердили пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства щодо проєкту «Реставрація з пристосуванням та управління нежитловим приміщенням по вул. Кафедральна, 4 в місті Луцьку», а також змінили цільове призначення земельної ділянки. Йдеться про Гостинний двір Прайзлерів, щодо якого останнім часом тривали суперечки у публічному просторі.Відповідне рішення прийняли під час засідання сесії Луцькради 22 лютого.Зауважимо, що Гостинний двір чехів Прайзлерів – це пам’ятка архітектури початку XX століття. Комплекс будівель розташований у Старому місті по дорозі від замку Любарта до Лютеранської кірхи.На території, про яку йдеться, є двоповерхове нежитлове приміщення, пам’ятка місцевого значення, загальною площею 1168,8 метра квадратних.Влітку минулого року громадська організація «Семиярусна гора» облаштувала у дворику громадський простір й провела там декілька заходів. Але згодом міська рада заявила, що меморандум про співпрацю з громадською організацією завершився, тож простір не може функціонувати далі. Національна спілка архітекторів України звернулася із закликом до міської ради зберегти пам'ятку та реставрувати її через прозорий архітектурний конкурс. Утім Луцька міська рада бачить найоптимальніший, за словами її представників, шлях збереження пам’ятки завдяки державно-приватному партнерству, тобто залученню інвестора, який доведе приміщення до ладу і здійснюватиме у ньому свій бізнес – зокрема, облаштує готельно-ресторанний об'єкт.І рішення про погодження такої пропозиції вже прийняли. Хоча ті, хто вбачає у цій історії певні «підкилимні» допомленості, зауважують, що проекти рішення щодо цього об'єкту внесли «під покровом ночі» увечері перед сесійним засіданням. Запитання про те, чому так сталося, під час сесійного засідання поставили, зокрема, депутатитаСвоє невдоволення такими поспішними рішеннями виявили і активісти «Семиярусної гори».«Міська рада повністю ігнорує волю громади провести громадські слухання. Адже після того, як 27 січня слухання перервалися через тривогу, чиновники ЛМР свідомо відтягують їхнє продовження.Подібні дії ми розцінюємо як зневагу до міської громади, яка підкреслила своє зацікавлення у питанні функції Гостинного двору Прайзлерів. Про це свідчать неодноразові збори підписів, суспільний резонанс та участь багатьох лучан у громадських слуханнях. Так Луцька міська рада зневажає механізми місцевої демократії, адже раптово, без проведення громадських обговорень вдається до свавільного вирішення долі історичної спадщини в Старому місті», – йдеться у повідомленні на сторінці громадської організації.Свою позицію щодо прийняття такого рішення висловив під час сесії у Луцький міський голова. За його словами, у Старому місті у Луцьку бракує об’єктів, які б приваблювали туриста, – готелів, кафе, ресторанів. Він навів приклад Львова, де у історичних локаціях – безліч закладів. Тому, вважає він, варто, мовляв, шукати усі можливі компроміси, аби бізнес там працював і приваблював людей у Старе місто. «Львовом люди вже наситилися, ми маємо шанс», – сказав Поліщук.За словами директорка департаменту економічної політики, варіанти продажу чи оренди цього об’єкту не є настільки економічно-вигідними, як функціонування бізнесу там у формі державно-приватного партнерства.«Там є додаткові прибутки, які будуть виникати зі сплати податків саме з туризму. Зростання туристичного потоку у Старому місті хоча б на 20% у результаті впровадження цього проекту принесе у бюджет орієнтовно 2 мільйони гривень», – сказав він і додав, що ця форма дозволить зберегти історичну цінність об'єкта. Ігор Поліщук запевняє, що тут буде готель із закладами харчування, але і об'єкти, де можна буде, для прикладу, купити сувеніри.Борис Смаль запевняє, що негайність прийняття рішення пояснюється ще й аварійним станом архітектурної пам'ятки.У міській раді прогнозують, що сума інвестицій, необхідна для запуску об’єкта в експлуатацію, становить приблизно 50 мільйонів гривень.У міській раді обіцяють, що визначення інвестора в рамках державно-приватного партнерства відбуватимуться на конкурсній основі. Зараз, мовляв, ні про кого конкретно не йдеться.Періодом цього партнерства міська рада визначає 31 рік: 1 рік – на реконструкцію та 30 років – на експлуатацію відреконструйованого об’єкта.Тож, після недовгого обговорення дискусійні проекти рішень таки отримали підтримку депутатської більшості. Натомість «Семиярусна гора» обіцяє подати позов у Національне антикорупційне бюро задля розслідування цієї ситуації.

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