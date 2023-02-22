Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Лукашенка та його оточення

Олександра Лукашенка та його оточення.



Про це повідомив кореспондент Рікард Джозвяк, пише



“Посли ЄС погодили продовження на 1 рік заборони на видачу віз/заморожування активів для 195 осіб і 34 організацій з Білорусі, включно з Лукашенком і його найближчим оточенням”, - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, нещодавно журналісти з посиланням на документ Кремля повідомили, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 22 лютого, посли країн Європейського союзу погодили продовження санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусіта його оточення.Про це повідомив кореспондент, пише LB.ua “Посли ЄС погодили продовження на 1 рік заборони на видачу віз/заморожування активів для 195 осіб і 34 організацій з Білорусі, включно з Лукашенком і його найближчим оточенням”, - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, нещодавно журналісти з посиланням на документ Кремля повідомили, що Росія до 2030 планує фактично окупувати Білорусь . У "стратегічних цілях" прописано вплив на всі сфери діяльності республіки, навіть те, що в бізнесі та громадянському суспільстві панувати повинні проросійські "еліти".

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