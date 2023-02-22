Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Лукашенка та його оточення
Сьогодні, 16:55
Сьогодні, 22 лютого, посли країн Європейського союзу погодили продовження санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.
Про це повідомив кореспондент Рікард Джозвяк, пише LB.ua.
“Посли ЄС погодили продовження на 1 рік заборони на видачу віз/заморожування активів для 195 осіб і 34 організацій з Білорусі, включно з Лукашенком і його найближчим оточенням”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно журналісти з посиланням на документ Кремля повідомили, що Росія до 2030 планує фактично окупувати Білорусь. У "стратегічних цілях" прописано вплив на всі сфери діяльності республіки, навіть те, що в бізнесі та громадянському суспільстві панувати повинні проросійські "еліти".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив кореспондент Рікард Джозвяк, пише LB.ua.
“Посли ЄС погодили продовження на 1 рік заборони на видачу віз/заморожування активів для 195 осіб і 34 організацій з Білорусі, включно з Лукашенком і його найближчим оточенням”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно журналісти з посиланням на документ Кремля повідомили, що Росія до 2030 планує фактично окупувати Білорусь. У "стратегічних цілях" прописано вплив на всі сфери діяльності республіки, навіть те, що в бізнесі та громадянському суспільстві панувати повинні проросійські "еліти".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як у Луцьку відзначать День народження Лесі Українки
Сьогодні, 17:26
Луцькі патрульні допомогли дідусеві знайти свій дім
Сьогодні, 17:05
Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Лукашенка та його оточення
Сьогодні, 16:55
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Сьогодні, 16:09
Медіа