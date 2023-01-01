Як у Луцьку відзначать День народження Лесі Українки





Про це повідомили повідомили на



Культурні заходи до Дня народження поетеси відбуватимуться декілька днів поспіль:



- 22 лютого о 18:00 відбудеться виставка малюнків учнів Луцької художньої школи "Волинь моя, мій рідний край!". Захід організували в клубі "Сучасник".

- 23 лютого впродовж дня в Центральній бібліотеці для дітей триватиме відеочитання "Стояла я і слухала весну…".

- У бібліотеці-філії № 5 для дорослих 23 лютого організують літературно-краєзнавчу мандрівку "Волинськими стежками Лесі Українки". Захід розпочнеться о 12:00.

- О 15:00 буде поетична година "Творчістю ти смерть перемогла!" у бібліотеці села Прилуцьке. Також на цей час в Прилуцькому будинку культури запланована поетична альтанка "Леся Українка та її творчість".

- 24 лютого о 12:00 в селі Кульчин організують літературну годину "Хотіла б я піснею стати…".

- О 15:00 літературну розмову "Невідоме про Лесю Українку" проведуть в Центральній бібліотеці для дітей.

- 25 лютого впродовж дня триватиме онлайн-виставка творчих робіт Івана Хом’яка за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" у культурно-мистецькому центрі "Красне".

- Об 11:00 25 лютого в бібліотеці №6 для дорослих відбудеться читання поезій "Лесине слово". На 12:30 заплановане відкриття виставки творчих робіт студентів Волинського національного університету "Джерело надії", яке відбудеться у Палаці культури міста Луцька.

- Також 25 лютого о 13:00 буде літературно-музична композиція "Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі" за участі творчих колективів Палацу культури міста Луцька та Волинського національного університету імені Лесі Українки.

- Об 14:00 – поетична година "Не згасне свіча поетичної любові", яку організують в Прилуцькому будинку культури. В цю ж годину в клубі села Милуші буде вечір художнього читання. А о 16:00 в селі Озерце відбудеться літературна година "А ви знали, діти?".

- 26 лютого о 12:00 у Центральній бібліотеці запланована вистава "Біда навчить" за мотивами казки Лесі Українки. О 14:00 – лялькові вистави у бібліотеці-філії № 3.

- 27 лютого в будинку культури села Боголюби має відбутися літературно-музичний калейдоскоп "Леся Українка вустами сучасників" та вистава "Біда навчить".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 лютого виповнюється 152-га річниця від Дня народження української поетеси Лесі Українки. В обласному центрі Волині та навколишніх селах підготували ряд заходів.Про це повідомили повідомили на сайті Луцької міської ради.Культурні заходи до Дня народження поетеси відбуватимуться декілька днів поспіль:- 22 лютого о 18:00 відбудеться виставка малюнків учнів Луцької художньої школи "Волинь моя, мій рідний край!". Захід організували в клубі "Сучасник".- 23 лютого впродовж дня в Центральній бібліотеці для дітей триватиме відеочитання "Стояла я і слухала весну…".- У бібліотеці-філії № 5 для дорослих 23 лютого організують літературно-краєзнавчу мандрівку "Волинськими стежками Лесі Українки". Захід розпочнеться о 12:00.- О 15:00 буде поетична година "Творчістю ти смерть перемогла!" у бібліотеці села Прилуцьке. Також на цей час в Прилуцькому будинку культури запланована поетична альтанка "Леся Українка та її творчість".- 24 лютого о 12:00 в селі Кульчин організують літературну годину "Хотіла б я піснею стати…".- О 15:00 літературну розмову "Невідоме про Лесю Українку" проведуть в Центральній бібліотеці для дітей.- 25 лютого впродовж дня триватиме онлайн-виставка творчих робіт Івана Хом’яка за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" у культурно-мистецькому центрі "Красне".- Об 11:00 25 лютого в бібліотеці №6 для дорослих відбудеться читання поезій "Лесине слово". На 12:30 заплановане відкриття виставки творчих робіт студентів Волинського національного університету "Джерело надії", яке відбудеться у Палаці культури міста Луцька.- Також 25 лютого о 13:00 буде літературно-музична композиція "Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі" за участі творчих колективів Палацу культури міста Луцька та Волинського національного університету імені Лесі Українки.- Об 14:00 – поетична година "Не згасне свіча поетичної любові", яку організують в Прилуцькому будинку культури. В цю ж годину в клубі села Милуші буде вечір художнього читання. А о 16:00 в селі Озерце відбудеться літературна година "А ви знали, діти?".- 26 лютого о 12:00 у Центральній бібліотеці запланована вистава "Біда навчить" за мотивами казки Лесі Українки. О 14:00 – лялькові вистави у бібліотеці-філії № 3.- 27 лютого в будинку культури села Боголюби має відбутися літературно-музичний калейдоскоп "Леся Українка вустами сучасників" та вистава "Біда навчить".

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