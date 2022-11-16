«Волиньобленерго» знову перевіряли: які результати

«Волиньобленерго» знову перевіряли: які результати
Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) завершила перевірку обленерго на Волині та Полтавщині на численні звернення споживачів.

Про це йдеться на сайті регулятора енергетики.

За результатами перевірок вирішили оштрафувати АТ «Полтаваобленерго» на 85 тис. гривень за численні порушення при складанні та застосуванні графіків відключення електроенергії споживачам.

При цьому НКРЕКП застерегла ПрАТ «Волиньобленерго» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

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Теги: Волиньобленерго, світло, електроенергія, перевірка
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