«Волиньобленерго» знову перевіряли: які результати





Про це



За результатами перевірок вирішили оштрафувати АТ «Полтаваобленерго» на 85 тис. гривень за численні порушення при складанні та застосуванні графіків відключення електроенергії споживачам.



При цьому НКРЕКП застерегла ПрАТ «Волиньобленерго» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) завершила перевірку обленерго на Волині та Полтавщині на численні звернення споживачів.Про це йдеться на сайті регулятора енергетики.За результатами перевірок вирішили оштрафувати АТ «Полтаваобленерго» на 85 тис. гривень за численні порушення при складанні та застосуванні графіків відключення електроенергії споживачам.При цьому НКРЕКП застерегла ПрАТ «Волиньобленерго» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

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