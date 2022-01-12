Хто з громадян може розраховувати на максимальне підвищення пенсії у березні
Сьогодні, 17:40
Після індексації в березні 2023 року пенсії українських пенсіонерів зростуть на 20%. Розмір підвищення розраховуватиметься індивідуально. В середньому підвищення пенсій в Україні становитиме 400-700 гривень. Усі можливі надбавки – доплата за вік, стаж тощо – не підвищуватимуться.
Про це пише ТСН.
Для більшості пенсіонерів розмір пенсії збільшиться менше ніж на 20%. Суми підвищення будуть такими:
- Якщо пенсія без доплат становить 2 100 гривень, її підвищать на рівні 420 гривень.
- Пенсія без доплат у 3 000 гривень зросте на 600 гривень.
- В разі пенсії у 3 500 гривень можна чекати на підвищення у 700 гривень.
- Пенсія у 4 000 гривень зросте на 800 гривень.
- Пенсія у 5 000 гривень зросте на 1 000 гривеньє
- Ті, хто отримують пенсію близько 7 500 гривень, отримають додатково 1 500 гривень.
Чи будуть іншим категоріям підвищувати пенсію
Підвищення в березні стосуватиметься лише тих громадян, які отримують:
- пенсію за віком,
- мінімальну пенсію,
- особи з інвалідністю,
- пенсіонери-ліквідатори аварії на ЧАЕС.
Пенсіонери з пенсією нижчою за мінімальну, а це менше ніж 1 920 грн, відповідно закону не можуть розраховувати на індексацію. Проте в уряді шукають можливості підвищити виплати й цій категорії пенсіонерів.
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Про це пише ТСН.
Для більшості пенсіонерів розмір пенсії збільшиться менше ніж на 20%. Суми підвищення будуть такими:
- Якщо пенсія без доплат становить 2 100 гривень, її підвищать на рівні 420 гривень.
- Пенсія без доплат у 3 000 гривень зросте на 600 гривень.
- В разі пенсії у 3 500 гривень можна чекати на підвищення у 700 гривень.
- Пенсія у 4 000 гривень зросте на 800 гривень.
- Пенсія у 5 000 гривень зросте на 1 000 гривеньє
- Ті, хто отримують пенсію близько 7 500 гривень, отримають додатково 1 500 гривень.
Чи будуть іншим категоріям підвищувати пенсію
Підвищення в березні стосуватиметься лише тих громадян, які отримують:
- пенсію за віком,
- мінімальну пенсію,
- особи з інвалідністю,
- пенсіонери-ліквідатори аварії на ЧАЕС.
Пенсіонери з пенсією нижчою за мінімальну, а це менше ніж 1 920 грн, відповідно закону не можуть розраховувати на індексацію. Проте в уряді шукають можливості підвищити виплати й цій категорії пенсіонерів.
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