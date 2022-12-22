Луцькі патрульні допомогли дідусеві знайти свій дім

Луцькі патрульні допомогли дідусеві знайти свій дім
Сьогодні, 22 лютого, пообіді патрульним надійшло повідомлення від лікарів екстреної медичної допомоги. Вони повідомили, що в центрі міста сидить літній чоловік, який має розгублений вигляд, не орієнтується у місцевості, однак допомоги медиків не потребує.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Коли інспектори прибули за вказаною адресою, то з’ясували, що дідусь сидів та сходах, які ведуть у торговий центр. Припустивши, що йому стало зле, охоронці закладу викликали швидку. Однак виявилося, що з чоловіком все гаразд, але через свій поважний вік він не пам’ятав, як дістатися додому.

Поліцейські оперативно встановили контактний номер телефону дочки дідуся. Вона повідомила патрульним адресу, за якою мешкає батько. Тож охоронці порядку доставили його до місця проживання.


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Теги: Луцьк, патрульна поліція
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