Скільки років Україна погашатиме кредити ЄС
Сьогодні, 18:45
Україна отримає 35 років для погашення кредитів, які надає Європейський Союз. Відсотки допоможуть виплатити партнери.
Про це в ефірі телемарафону 22 лютого повідомила заступник Міністра фінансів України Ольга Зикова, пише Слово і Діло.
За її словами, розподіл того, як потім віддавати кредити, «абсолютно рівномірний».
«Партнери розуміють, що ми працюємо не лише над принципом передбачуваності та ритмічності надходження коштів, а й... над тим, що ми маємо працювати на принципі достатності сил української сторони над відновленням країни після перемоги у війні. Тому, скажімо, сторона ЄС надає такі умови, що термін погашення кредиту становить 35 років, а відсотки замість України покриватимуть наші європейські партнери. Це є одним із прикладів того, як партнери з розумінням ставляться до бргового навантаження нашої країни», – зазначила Зикова.
Вона нагадала, що цього року Україна очікує на надходження як грантових коштів, так і кредитних, і працює над тим, щоб мати схоже співвідношення, як минулого року.
«Зараз ми маємо підтверджений комітмент у розмірі близько 10 млрд доларів, який надаватиметься Україні протягом цього року саме у грантовій формі», – уточнила заступник глави Мінфіну.
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Про це в ефірі телемарафону 22 лютого повідомила заступник Міністра фінансів України Ольга Зикова, пише Слово і Діло.
За її словами, розподіл того, як потім віддавати кредити, «абсолютно рівномірний».
«Партнери розуміють, що ми працюємо не лише над принципом передбачуваності та ритмічності надходження коштів, а й... над тим, що ми маємо працювати на принципі достатності сил української сторони над відновленням країни після перемоги у війні. Тому, скажімо, сторона ЄС надає такі умови, що термін погашення кредиту становить 35 років, а відсотки замість України покриватимуть наші європейські партнери. Це є одним із прикладів того, як партнери з розумінням ставляться до бргового навантаження нашої країни», – зазначила Зикова.
Вона нагадала, що цього року Україна очікує на надходження як грантових коштів, так і кредитних, і працює над тим, щоб мати схоже співвідношення, як минулого року.
«Зараз ми маємо підтверджений комітмент у розмірі близько 10 млрд доларів, який надаватиметься Україні протягом цього року саме у грантовій формі», – уточнила заступник глави Мінфіну.
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