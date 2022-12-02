Скільки років Україна погашатиме кредити ЄС





Про це в ефірі телемарафону 22 лютого повідомила заступник Міністра фінансів України Ольга Зикова, пише



За її словами, розподіл того, як потім віддавати кредити, «абсолютно рівномірний».



«Партнери розуміють, що ми працюємо не лише над принципом передбачуваності та ритмічності надходження коштів, а й... над тим, що ми маємо працювати на принципі достатності сил української сторони над відновленням країни після перемоги у війні. Тому, скажімо, сторона ЄС надає такі умови, що термін погашення кредиту становить 35 років, а відсотки замість України покриватимуть наші європейські партнери. Це є одним із прикладів того, як партнери з розумінням ставляться до бргового навантаження нашої країни», – зазначила Зикова.



Вона нагадала, що цього року Україна очікує на надходження як грантових коштів, так і кредитних, і працює над тим, щоб мати схоже співвідношення, як минулого року.



«Зараз ми маємо підтверджений комітмент у розмірі близько 10 млрд доларів, який надаватиметься Україні протягом цього року саме у грантовій формі», – уточнила заступник глави Мінфіну.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна отримає 35 років для погашення кредитів, які надає Європейський Союз. Відсотки допоможуть виплатити партнери.Про це в ефірі телемарафону 22 лютого повідомила заступник Міністра фінансів Українипише Слово і Діло. За її словами, розподіл того, як потім віддавати кредити, «абсолютно рівномірний».«Партнери розуміють, що ми працюємо не лише над принципом передбачуваності та ритмічності надходження коштів, а й... над тим, що ми маємо працювати на принципі достатності сил української сторони над відновленням країни після перемоги у війні. Тому, скажімо, сторона ЄС надає такі умови, що термін погашення кредиту становить 35 років, а відсотки замість України покриватимуть наші європейські партнери. Це є одним із прикладів того, як партнери з розумінням ставляться до бргового навантаження нашої країни», – зазначила Зикова.Вона нагадала, що цього року Україна очікує на надходження як грантових коштів, так і кредитних, і працює над тим, щоб мати схоже співвідношення, як минулого року.«Зараз ми маємо підтверджений комітмент у розмірі близько 10 млрд доларів, який надаватиметься Україні протягом цього року саме у грантовій формі», – уточнила заступник глави Мінфіну.

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