Скільки років Україна погашатиме кредити ЄС

Скільки років Україна погашатиме кредити ЄС
Україна отримає 35 років для погашення кредитів, які надає Європейський Союз. Відсотки допоможуть виплатити партнери.

Про це в ефірі телемарафону 22 лютого повідомила заступник Міністра фінансів України Ольга Зикова, пише Слово і Діло.

За її словами, розподіл того, як потім віддавати кредити, «абсолютно рівномірний».

«Партнери розуміють, що ми працюємо не лише над принципом передбачуваності та ритмічності надходження коштів, а й... над тим, що ми маємо працювати на принципі достатності сил української сторони над відновленням країни після перемоги у війні. Тому, скажімо, сторона ЄС надає такі умови, що термін погашення кредиту становить 35 років, а відсотки замість України покриватимуть наші європейські партнери. Це є одним із прикладів того, як партнери з розумінням ставляться до бргового навантаження нашої країни», – зазначила Зикова.

Вона нагадала, що цього року Україна очікує на надходження як грантових коштів, так і кредитних, і працює над тим, щоб мати схоже співвідношення, як минулого року.

«Зараз ми маємо підтверджений комітмент у розмірі близько 10 млрд доларів, який надаватиметься Україні протягом цього року саме у грантовій формі», – уточнила заступник глави Мінфіну.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кредити, Україна, погашення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині загинув волинянин Василь Бекерук
Сьогодні, 19:20
Росіяни наступають на 5 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 19:08
Скільки років Україна погашатиме кредити ЄС
Сьогодні, 18:45
«Волиньобленерго» знову перевіряли: які результати
Сьогодні, 18:00
Хто з громадян може розраховувати на максимальне підвищення пенсії у березні
Сьогодні, 17:40
Схожі новини
Українцям спишуть кредити на майно, знищене окупантами: кого це торкнеться Українцям спишуть кредити на майно, знищене окупантами: кого це торкнеться
02 грудень, 2022, 15:10
Як отримати позику на карту зі 100% схваленням* Як отримати позику на карту зі 100% схваленням*
01 березень, 2021, 10:55
Як правильно погасити мікрокредит: пам'ятка для клієнта* Як правильно погасити мікрокредит: пам'ятка для клієнта*
20 жовтень, 2020, 11:47
Найближчим часом в Україну приїде місія МВФ Найближчим часом в Україну приїде місія МВФ
27 квітень, 2016, 08:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині загинув волинянин Василь Бекерук
Сьогодні, 19:20
 0
Росіяни наступають на 5 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 19:08
 0
Скільки років Україна погашатиме кредити ЄС
Сьогодні, 18:45
 0
«Волиньобленерго» знову перевіряли: які результати
Сьогодні, 18:00
 0
Хто з громадян може розраховувати на максимальне підвищення пенсії у березні
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8