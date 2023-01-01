На Донеччині загинув Герой з Волині Дмитро Пінчук

На Донеччині загинув Герой з Волині Дмитро Пінчук
У війні з російськими окупантами загинув воїн із с. Четвертня Колківської громади Пінчук Дмитро Петрович.

Про це повідомили у Колківській громаді.

Поблизу населеного пункту Водяне Донецької області під час артилерійського обстрілу 20 лютого 2023 року загинув 28-ми річний Дмитро Пінчук.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким всією громадою з приводу гіркої, непоправної втрати. Незгасна і світла пам'ять нашому захиснику Дмитру Петровичу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про місце, час створення живого коридору та прощання з Героєм буде повідомлено додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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