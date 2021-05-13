На Волині судили чоловіка, який купував зброю в «Telegram»

На Волині судили чоловіка, який купував зброю в «Telegram»
Чоловік купував перероблені пістолети через месенджер «Telegram», а потім перепродавав їх через «Нову пошту».

Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду, пише Сила правди.

У червні 2022 року уродженець Хмельниччини Дмитро Зданюк придбав у месенджері «Telegram» вогнепальну зброю – перероблений стартовий пістолет «Blow» з можливістю відстрілу резиновими кулями. Після чого перепродав його волинянину за 5500 гривень і надіслав у Камінь-Каширський "Новою поштою".

У липні 2022 року Дмитро Зданюк вдруге купив у «Telegram» перероблений пістолет – вогнепальну зброю марки «Blow», а вже за два дні знову продав його та надіслав тому ж покупцеві у Камінь-Каширський за 7000 гривень «Новою поштою».

Таким чином Дмитро Зданюк потрапив під суд за придбання, носіння, зберігання та збут незаконної зброї.

Під час досудового розслідування обвинувачений з прокурором уклали угоду про визнання винуватості. Суддя Олеся Антонюк засудила порушника до чотирьох років позбавлення волі, але замінила це покарання іспитовим строком в один рік. У власність держави конфіскували телефон марки «IРhone Х», незаконні пістолети знищили, а на користь держави стягнули 3020 гривень.

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Теги: Волинь, зброя, телеграм, суд
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