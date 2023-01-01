Пішов із дому та не повернувся: на Волині зник безвісти 32-річний чоловік





Про це повідомили у пресслужбі Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області.



Співробітники поліції розшукують безвісти зниклого Кіщака Дмитра Юрійовича, 17 серпня 1990 року народження, жителя села Веселе Луцького району.



Розшукуваний 28 грудня 2022 року пішов із дому, на зв'язок не виходить, місцезнаходження його невідоме.



Прикмети чоловіка: на вигляд 32 роки, зріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся темного кольору, очі карі.



Особливі прикмети: на лівій руці татуювання у вигляді Герба України.



"Громадянам, яким відома будь-яка інформація про розшукуваного, прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0950856052 або 102", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція розшукує 32-річного жителя Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області.Співробітники поліції розшукують безвісти зниклого, 17 серпня 1990 року народження, жителя села Веселе Луцького району.Розшукуваний 28 грудня 2022 року пішов із дому, на зв'язок не виходить, місцезнаходження його невідоме.на вигляд 32 роки, зріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся темного кольору, очі карі.на лівій руці татуювання у вигляді Герба України."Громадянам, яким відома будь-яка інформація про розшукуваного, прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0950856052 або 102", - наголошують у поліції.

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