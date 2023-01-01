До дня народження Лесі Українки у луцькому театрі покажуть виставу. ВІДЕО

«Лесина містерія».



Про це розповідають у театрі.



«Вистава «Лесина містерія» потішить інтелектуалів унікальним сценарієм, створеним за творами, листами та історичними подіями. Авторка сценарію та режисерка – заслужена артистка України Світлана Органіста.



Зазирніть у голову генійки, торкніться її серця, дізнайтеся історію кохання, що змінила поетесу, та що найголовніше – станьте свідком боротьби світла і темряви у її душі! У двобої за душу Лесі зійдуться темне та світле воїнство, розігруючи епізоди найвідоміших її творів. Хто ж зрештою переможе – дізнаєтесь уже незабаром», – ідеться в анонсі.







Зауважують, що вистава буде корисною і для тих, хто знає про Лесю Українку лише завдяки «Лісовій пісні» та кільком віршам зі шкільних часів, і для тих, хто ґрунтовно цікавився її творчістю. На очах глядачів і глядачок оживуть Лесині спогади та мрії, поезія та драматургія, найболючіші та найсвітліші сторінки життя.



«На гостей чекає яскравий екскурс епохами, легендами, історичними подіями, адже Леся чимало знала і писала не лише про Україну, а й про світ, який вивчала у подорожах», – додають у театрі.



Коли: 25 лютого, о 17:00.







Щодо квитків телефонуйте за номером:



0332725460 (каса),

0332725303 (адміністратор).



Або купуйте на сайті



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка до дня народження Лесі Українки покажуть драму-фентазіПро це розповідають у театрі.«Вистава «Лесина містерія» потішить інтелектуалів унікальним сценарієм, створеним за творами, листами та історичними подіями. Авторка сценарію та режисерка – заслужена артистка УкраїниЗазирніть у голову генійки, торкніться її серця, дізнайтеся історію кохання, що змінила поетесу, та що найголовніше – станьте свідком боротьби світла і темряви у її душі! У двобої за душу Лесі зійдуться темне та світле воїнство, розігруючи епізоди найвідоміших її творів. Хто ж зрештою переможе – дізнаєтесь уже незабаром», – ідеться в анонсі.Зауважують, що вистава буде корисною і для тих, хто знає про Лесю Українку лише завдяки «Лісовій пісні» та кільком віршам зі шкільних часів, і для тих, хто ґрунтовно цікавився її творчістю. На очах глядачів і глядачок оживуть Лесині спогади та мрії, поезія та драматургія, найболючіші та найсвітліші сторінки життя.«На гостей чекає яскравий екскурс епохами, легендами, історичними подіями, адже Леся чимало знала і писала не лише про Україну, а й про світ, який вивчала у подорожах», – додають у театрі.25 лютого, о 17:00.0332725460 (каса),0332725303 (адміністратор).Або купуйте на сайті karabas.com

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію