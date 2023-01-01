До дня народження Лесі Українки у луцькому театрі покажуть виставу. ВІДЕО

До дня народження Лесі Українки у луцькому театрі покажуть виставу. ВІДЕО
У Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка до дня народження Лесі Українки покажуть драму-фентазі «Лесина містерія».

Про це розповідають у театрі.

«Вистава «Лесина містерія» потішить інтелектуалів унікальним сценарієм, створеним за творами, листами та історичними подіями. Авторка сценарію та режисерка – заслужена артистка України Світлана Органіста.

Зазирніть у голову генійки, торкніться її серця, дізнайтеся історію кохання, що змінила поетесу, та що найголовніше – станьте свідком боротьби світла і темряви у її душі! У двобої за душу Лесі зійдуться темне та світле воїнство, розігруючи епізоди найвідоміших її творів. Хто ж зрештою переможе – дізнаєтесь уже незабаром», – ідеться в анонсі.



Зауважують, що вистава буде корисною і для тих, хто знає про Лесю Українку лише завдяки «Лісовій пісні» та кільком віршам зі шкільних часів, і для тих, хто ґрунтовно цікавився її творчістю. На очах глядачів і глядачок оживуть Лесині спогади та мрії, поезія та драматургія, найболючіші та найсвітліші сторінки життя.

«На гостей чекає яскравий екскурс епохами, легендами, історичними подіями, адже Леся чимало знала і писала не лише про Україну, а й про світ, який вивчала у подорожах», – додають у театрі.

Коли: 25 лютого, о 17:00.

До дня народження Лесі Українки у луцькому театрі покажуть виставу. ВІДЕО


Щодо квитків телефонуйте за номером:

0332725460 (каса),
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Теги: «Театральний анонс», театр, вистави Луцьк, анонс, Леся Українка
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