У Луцьку перейменували вулицю Салтикова-Щедріна

У Луцьку перейменували вулицю Салтикова-Щедріна
Луцька міська рада вирішила перейменувати вулицю Салтикова-Щедріна на вулицю Приміська з 15 березня 2023 року.

Відповідне рішення прийняли під час сесії 22 лютого.

Перейменування відбудеться без зміни (упорядкування) нумерації об’єктів нерухомого майна на ній.

Також депутати внесли зміни у своє попереднє рішення перейменувати вулицю Мамсурова на вулицю Магістральну. Згідно з цими змінами, частина вулиці Мамсурова тепер називається Магістральною, а частину об'єднали з вулицею Окружною і назвали Окружною.

Нагадаємо, окрім того, вулицю Ціолковського перейменували на вулицю Мрії.

Довідково:
Миха́йло Євгра́фович Салтико́в-Щедрі́н – російський письменник.

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Теги: Луцьк, вулиці, перейменування
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