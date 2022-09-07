У Луцьку перейменували вулицю Салтикова-Щедріна
Сьогодні, 13:28
Луцька міська рада вирішила перейменувати вулицю Салтикова-Щедріна на вулицю Приміська з 15 березня 2023 року.
Відповідне рішення прийняли під час сесії 22 лютого.
Перейменування відбудеться без зміни (упорядкування) нумерації об’єктів нерухомого майна на ній.
Також депутати внесли зміни у своє попереднє рішення перейменувати вулицю Мамсурова на вулицю Магістральну. Згідно з цими змінами, частина вулиці Мамсурова тепер називається Магістральною, а частину об'єднали з вулицею Окружною і назвали Окружною.
Нагадаємо, окрім того, вулицю Ціолковського перейменували на вулицю Мрії.
Довідково:
Миха́йло Євгра́фович Салтико́в-Щедрі́н – російський письменник.
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Відповідне рішення прийняли під час сесії 22 лютого.
Перейменування відбудеться без зміни (упорядкування) нумерації об’єктів нерухомого майна на ній.
Також депутати внесли зміни у своє попереднє рішення перейменувати вулицю Мамсурова на вулицю Магістральну. Згідно з цими змінами, частина вулиці Мамсурова тепер називається Магістральною, а частину об'єднали з вулицею Окружною і назвали Окружною.
Нагадаємо, окрім того, вулицю Ціолковського перейменували на вулицю Мрії.
Довідково:
Миха́йло Євгра́фович Салтико́в-Щедрі́н – російський письменник.
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