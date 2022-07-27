У Луцьку з’явиться вулиця Мрії

У Луцьку з’явиться вулиця Мрії
Вулицю Ціолковського у Луцьку перейменують на вулицю Мрії.

Відповідне рішення прийняли під час пленарного засідання сесії Луцькради 22 лютого.

Вулицею Мрії, згідно із прийнятим рішенням, теперішня вулиця Ціолковського називатиметься з 1 травня 2023 року.

Довідково:

Костянтин Ціолковський – російський учений і винахідник, теоретик космонавтики польського походження.

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Теги: Луцьк, вулиця, перейменування
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