У Луцьку з’явиться вулиця Мрії
Сьогодні, 13:10
Вулицю Ціолковського у Луцьку перейменують на вулицю Мрії.
Відповідне рішення прийняли під час пленарного засідання сесії Луцькради 22 лютого.
Вулицею Мрії, згідно із прийнятим рішенням, теперішня вулиця Ціолковського називатиметься з 1 травня 2023 року.
Довідково:
Костянтин Ціолковський – російський учений і винахідник, теоретик космонавтики польського походження.
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Відповідне рішення прийняли під час пленарного засідання сесії Луцькради 22 лютого.
Вулицею Мрії, згідно із прийнятим рішенням, теперішня вулиця Ціолковського називатиметься з 1 травня 2023 року.
Довідково:
Костянтин Ціолковський – російський учений і винахідник, теоретик космонавтики польського походження.
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