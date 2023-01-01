На Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО

На Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО
21-го лютого близько 16:50 у Володимирі на вулиці Незалежності трапилась ДТП за участю двох легкових автомобілів.

Про це пише БУГ.

Аварія трапилась біля старого кладовища. Не розминулися легкові автомобілі Opel та Volkswagen. Opel в’їхав на бордюр, від чого автівку розвернуло і у неї врізався Volkswagen, який рухався по зустрічній смузі. Транспортні засоби зазнали значних пошкоджень.

Обійшлося без постраждалих. На місці працювали правоохоронці. Водіїв повезли в лікарню на освідування.
На Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО
На Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО
На Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: Володимир, ДТП
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