На Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 12:50
21-го лютого близько 16:50 у Володимирі на вулиці Незалежності трапилась ДТП за участю двох легкових автомобілів.
Про це пише БУГ.
Аварія трапилась біля старого кладовища. Не розминулися легкові автомобілі Opel та Volkswagen. Opel в’їхав на бордюр, від чого автівку розвернуло і у неї врізався Volkswagen, який рухався по зустрічній смузі. Транспортні засоби зазнали значних пошкоджень.
Обійшлося без постраждалих. На місці працювали правоохоронці. Водіїв повезли в лікарню на освідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише БУГ.
Аварія трапилась біля старого кладовища. Не розминулися легкові автомобілі Opel та Volkswagen. Opel в’їхав на бордюр, від чого автівку розвернуло і у неї врізався Volkswagen, який рухався по зустрічній смузі. Транспортні засоби зазнали значних пошкоджень.
Обійшлося без постраждалих. На місці працювали правоохоронці. Водіїв повезли в лікарню на освідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку перейменували вулицю Салтикова-Щедріна
Сьогодні, 13:28
У Луцьку з’явиться вулиця Мрії
Сьогодні, 13:10
На Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 12:50
«Віталій був вихований на козацьких піснях»: матері воїна з Волині вручили посмертну нагороду сина
Сьогодні, 12:45
Росія хоче вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей до 31 березня, – Буданов
Сьогодні, 12:30
Медіа