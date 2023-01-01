На Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО





Про це пише



Аварія трапилась біля старого кладовища. Не розминулися легкові автомобілі Opel та Volkswagen. Opel в’їхав на бордюр, від чого автівку розвернуло і у неї врізався Volkswagen, який рухався по зустрічній смузі. Транспортні засоби зазнали значних пошкоджень.



Обійшлося без постраждалих. На місці працювали правоохоронці. Водіїв повезли в лікарню на освідування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21-го лютого близько 16:50 у Володимирі на вулиці Незалежності трапилась ДТП за участю двох легкових автомобілів.Про це пише БУГ Аварія трапилась біля старого кладовища. Не розминулися легкові автомобілі Opel та Volkswagen. Opel в’їхав на бордюр, від чого автівку розвернуло і у неї врізався Volkswagen, який рухався по зустрічній смузі. Транспортні засоби зазнали значних пошкоджень.Обійшлося без постраждалих. На місці працювали правоохоронці. Водіїв повезли в лікарню на освідування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію