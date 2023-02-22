Росія хоче вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей до 31 березня, – Буданов

Кирило Буданов заявив, що Росія хоче вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей до 31 березня.



Про це він розповів інтерв'ю Forbes Україна, пише



“Великий наступ Росії, який вони мають на меті, вже триває. Але він так триває, що не всі це навіть бачать, такої якості цей наступ. У них є стратегічне завдання – до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей… Це те, про що вони мріють, їм не вдасться цього зробити”, - сказав Буданов.



Він звернув увагу на радикальну зміну задач у росіян: від “Київ за три дні” до “вийти колись на якісь кордони”.



Нагадаємо, Буданов вважає, що після звільнення територій треба буде створити багатокілометрову зону безпеки на кордоні з Росією. Також він вважає, що вирішальні бої у війні пройдуть з середини й до кінця весни цього року.



У середині лютого українська військова розвідка повідомляла, що росіяни намагаються збити майбутній контрнаступ України. Саме тому ворог поспішає і атакує на Донбасі.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник Головного управління розвідки Міноборонизаявив, що Росія хоче вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей до 31 березня.Про це він розповів інтерв'ю Forbes Україна, пише LB.ua “Великий наступ Росії, який вони мають на меті, вже триває. Але він так триває, що не всі це навіть бачать, такої якості цей наступ. У них є стратегічне завдання – до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей… Це те, про що вони мріють, їм не вдасться цього зробити”, - сказав Буданов.Він звернув увагу на радикальну зміну задач у росіян: від “Київ за три дні” до “вийти колись на якісь кордони”.Нагадаємо, Буданов вважає, що після звільнення територій треба буде створити багатокілометрову зону безпеки на кордоні з Росією. Також він вважає, що вирішальні бої у війні пройдуть з середини й до кінця весни цього року.У середині лютого українська військова розвідка повідомляла, що росіяни намагаються збити майбутній контрнаступ України. Саме тому ворог поспішає і атакує на Донбасі.Нагадаємо, що під час візиту Байдена до Києва РФ здійснила невдалий запуск ракети «Сармат»

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