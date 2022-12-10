СБУ затримала у Києві прокремлівського блогера, який переховувався в монастирі УПЦ МП





Про це



Поплічником рашистів є столичний блогер, засновник так званого «руського клубу», який займався підготовкою «замовних» публікацій для підсанкційних інформагентств країни-агресора.



Серед них – «руська народна лінія» і «одна родіна».



У своїх колонках називав «закономірним» захоплення Криму і частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації «Л/ДНР».



У серпні минулого року йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).



При цьому зловмисник вдався до втечі і намагався переховуватись від правосуддя на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ (МП).



Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.



За даними слідства, провокаційні матеріали і публічні виступи ворожого блогера активно використовували російські спецслужби для проведення інформаційних диверсій проти України.



За кожну «порцію» деструктивного контенту зрадник отримував від агресора грошову винагороду.



Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.



Заходи з викриття-зловмисника проводили співробітники Служби безпеки за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки затримала у Києві ще одного ворожого пропагандиста, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Поплічником рашистів є столичний блогер, засновник так званого «руського клубу», який займався підготовкою «замовних» публікацій для підсанкційних інформагентств країни-агресора.Серед них – «руська народна лінія» і «одна родіна».У своїх колонках називав «закономірним» захоплення Криму і частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації «Л/ДНР».У серпні минулого року йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).При цьому зловмисник вдався до втечі і намагався переховуватись від правосуддя на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ (МП).Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.За даними слідства, провокаційні матеріали і публічні виступи ворожого блогера активно використовували російські спецслужби для проведення інформаційних диверсій проти України.За кожну «порцію» деструктивного контенту зрадник отримував від агресора грошову винагороду.Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.Заходи з викриття-зловмисника проводили співробітники Служби безпеки за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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