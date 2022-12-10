СБУ затримала у Києві прокремлівського блогера, який переховувався в монастирі УПЦ МП

СБУ затримала у Києві прокремлівського блогера, який переховувався в монастирі УПЦ МП
Служба безпеки затримала у Києві ще одного ворожого пропагандиста, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Поплічником рашистів є столичний блогер, засновник так званого «руського клубу», який займався підготовкою «замовних» публікацій для підсанкційних інформагентств країни-агресора.

Серед них – «руська народна лінія» і «одна родіна».

У своїх колонках називав «закономірним» захоплення Криму і частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації «Л/ДНР».

У серпні минулого року йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

При цьому зловмисник вдався до втечі і намагався переховуватись від правосуддя на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ (МП).

Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

За даними слідства, провокаційні матеріали і публічні виступи ворожого блогера активно використовували російські спецслужби для проведення інформаційних диверсій проти України.

За кожну «порцію» деструктивного контенту зрадник отримував від агресора грошову винагороду.
СБУ затримала у Києві прокремлівського блогера, який переховувався в монастирі УПЦ МП

Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття-зловмисника проводили співробітники Служби безпеки за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Блогер, Росія, СБУ, монастир, УПЦ МП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Віталій був вихований на козацьких піснях»: матері воїна з Волині вручили посмертну нагороду сина
Сьогодні, 12:45
Росія хоче вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей до 31 березня, – Буданов
Сьогодні, 12:30
СБУ затримала у Києві прокремлівського блогера, який переховувався в монастирі УПЦ МП
Сьогодні, 12:20
Зобов'язався створити у селі пасовища: підприємець з Волині привласнив понад 90 тисяч гривень
Сьогодні, 12:00
Порушення комендантської години у Луцьку: скільки постанов склали за рік
Сьогодні, 11:54
Схожі новини
СБУ виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки на об'єктах УПЦ МП СБУ виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки на об'єктах УПЦ МП
10 грудень, 2022, 11:04
Посадовець філії «Південно-Західна залізниця» працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, – СБУ Посадовець філії «Південно-Західна залізниця» працював на ФСБ і коригував ракетні удари по Києву, – СБУ
09 лютий, 09:53
СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень на ПАТ «Укрнафта» та «Укртатнафта» СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень на ПАТ «Укрнафта» та «Укртатнафта»
01 лютий, 14:20
СБУ затримала депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України СБУ затримала депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України
31 січень, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку перейменували вулицю Салтикова-Щедріна
Сьогодні, 13:28
 0
У Луцьку з’явиться вулиця Мрії
Сьогодні, 13:10
 0
На Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 12:50
 0
«Віталій був вихований на козацьких піснях»: матері воїна з Волині вручили посмертну нагороду сина
Сьогодні, 12:45
 0
Росія хоче вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей до 31 березня, – Буданов
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8