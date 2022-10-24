«Віталій був вихований на козацьких піснях»: матері воїна з Волині вручили посмертну нагороду сина

Віталія Заічка вручили посмертну нагороду сина.



Про це Ігор Чайка.



"Мав за честь бути присутнім при врученні посмертної Відзнаки «Хрест Корпусу» від Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор» мамі Віталія Заічка Тетяні Балюк. Відзнаку привіз із Хмельницького Олександр Чорний, боєць ДУК «Правий сектор». Вона затрималася в часі з об’єктивних причини - війна, яка забирає людей, сплутує шляхи і плани. Головне, що цей героїчний спадок тепер у колі родини. Як пам’ять і слава про те, ким і яким був Віталій", - йдеться в повідомленні.



«Така любов до України в нас в родині від діда-прадіда, - розповіла Тетяна. - Віталік був вихований на книжках, українській літературі, козацьких піснях. Можливо, через те він так свято вірив в те, що він бореться за правду».



Був на Майдані, познайомився з хлопцями із «Правого сектору»,

у 2016 році вступив до лав добровольчої армії - 8 окремий батальйон «Аратта». Воював до 2019 року, а 1 квітня його не стало за трагічних обставин в Києві.



"Згадували, слухали пісні Віталія, міркували про майбутній вечір його пам‘яті. Нам усім потрібно знову й знову повертатися до імен наших Героїв, які полягли за всі роки цієї страшної війни.

Відзнака, що символізує довічну присутність загиблого воїна в лавах Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор» - нам і орієнтир, і нагадування, і заповіт", - наголосив Ігор Чайка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі матері захисникавручили посмертну нагороду сина.Про це повідомив мер Ковеля"Мав за честь бути присутнім при врученні посмертної Відзнаки «Хрест Корпусу» від Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор» мамі Віталія Заічка. Відзнаку привіз із Хмельницького, боєць ДУК «Правий сектор». Вона затрималася в часі з об’єктивних причини - війна, яка забирає людей, сплутує шляхи і плани. Головне, що цей героїчний спадок тепер у колі родини. Як пам’ять і слава про те, ким і яким був Віталій", - йдеться в повідомленні.«Така любов до України в нас в родині від діда-прадіда, - розповіла Тетяна. - Віталік був вихований на книжках, українській літературі, козацьких піснях. Можливо, через те він так свято вірив в те, що він бореться за правду».Був на Майдані, познайомився з хлопцями із «Правого сектору»,у 2016 році вступив до лав добровольчої армії - 8 окремий батальйон «Аратта». Воював до 2019 року, а 1 квітня його не стало за трагічних обставин в Києві."Згадували, слухали пісні Віталія, міркували про майбутній вечір його пам‘яті. Нам усім потрібно знову й знову повертатися до імен наших Героїв, які полягли за всі роки цієї страшної війни.Відзнака, що символізує довічну присутність загиблого воїна в лавах Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор» - нам і орієнтир, і нагадування, і заповіт", - наголосив Ігор Чайка.

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