Порушення комендантської години у Луцьку: скільки постанов склали за рік

За 2022 рік поліція винесла у Луцьку 48 постанов щодо порушення комендантської години.Про це йшлося 22 лютого під час пленарного засідання сесії Луцької міської ради.Начальник Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, доповідаючи про боротьбу зі злочинністю у Луцьку в 2022 році, розповів, що усі ці постанови мали адміністративний характер і стосувалися громадян, які порушували тишу у громадських місцях. У розважальних закладах, барах, ресторанах тощо, за його словами, порушень не виявили.«На всі заяви щодо закладів, дзвінки чи повідомлення в соціальних мережах проводили профілактичні заходи», – сказав Анатолій Близнюк.