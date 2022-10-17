Порушення комендантської години у Луцьку: скільки постанов склали за рік
Сьогодні, 11:54
За 2022 рік поліція винесла у Луцьку 48 постанов щодо порушення комендантської години.
Про це йшлося 22 лютого під час пленарного засідання сесії Луцької міської ради.
Начальник Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Анатолій Близнюк, доповідаючи про боротьбу зі злочинністю у Луцьку в 2022 році, розповів, що усі ці постанови мали адміністративний характер і стосувалися громадян, які порушували тишу у громадських місцях. У розважальних закладах, барах, ресторанах тощо, за його словами, порушень не виявили.
«На всі заяви щодо закладів, дзвінки чи повідомлення в соціальних мережах проводили профілактичні заходи», – сказав Анатолій Близнюк.
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Про це йшлося 22 лютого під час пленарного засідання сесії Луцької міської ради.
Начальник Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Анатолій Близнюк, доповідаючи про боротьбу зі злочинністю у Луцьку в 2022 році, розповів, що усі ці постанови мали адміністративний характер і стосувалися громадян, які порушували тишу у громадських місцях. У розважальних закладах, барах, ресторанах тощо, за його словами, порушень не виявили.
«На всі заяви щодо закладів, дзвінки чи повідомлення в соціальних мережах проводили профілактичні заходи», – сказав Анатолій Близнюк.
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