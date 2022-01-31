У Луцькій районній лікарні закривають пологове відділення: у чому причина

У Луцькій районній лікарні закривають пологове відділення: у чому причина
У Луцькій районні лікарні, що в селі Липини, закривають пологове відділення та перепрофілюють його у гінекологічне. Пологи не прийматимуть з середини березня.

Про це розповів у коментарі Суспільному керівник медзакладу Сергій Коновал.

Зі слів головного лікаря, рішення є остаточним, його причиною стала відсутність фінансування на 2023 рік.

"У нас не підписаний на цей рік пакет по пологовій допомозі. Було рішення від органів місцевого самоврядування про те, що пологовому допомогу для лікарні оплачувати не будуть. Своїми коштами ми теж оплачувати не можемо", – сказав керівник медзакладу.

Сергій Коновал зазначив, що відповідно до Постанови КМУ № 1464 Національна служба здоров'я України не погодила цьогоріч для райлікарні безплатний пакет із надання допомоги при пологах через результати моніторингу.

"НСЗУ робили вибірку по пологах за три місяці минулого року: липень, серпень, вересень. Для отримання пакета мало бути 38 пологів, у нас було 36. В інші місяці у нас виходило достатньо", – додав головний лікар.

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Теги: Луцьк, пологове відділення
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