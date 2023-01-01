Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Дмитром Савицьким

Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Дмитром Савицьким
Завтра, 23 лютого, на Волині прощатимуться із загиблим воїном Дмитром Савицьким.

Про це повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.

"Чин похорону відбудеться об 11.00 у соборі Різдва Христового у Володимирі. Закликаю володимирчан гідно провести в останню дорогу земляка, який поліг за нашу незалежність, та долучитись о 10.45 до коридору шани, який пролягатиме від вулиці Генерала Шухевича, 26 до храму Різдва Христового", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поховають Героя на Федорівському кладовищі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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