Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Дмитром Савицьким





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"Чин похорону відбудеться об 11.00 у соборі Різдва Христового у Володимирі. Закликаю володимирчан гідно провести в останню дорогу земляка, який поліг за нашу незалежність, та долучитись о 10.45 до коридору шани, який пролягатиме від вулиці Генерала Шухевича, 26 до храму Різдва Христового", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що поховають Героя на Федорівському кладовищі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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