Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Дмитром Савицьким
Сьогодні, 11:50
Завтра, 23 лютого, на Волині прощатимуться із загиблим воїном Дмитром Савицьким.
Про це повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.
"Чин похорону відбудеться об 11.00 у соборі Різдва Христового у Володимирі. Закликаю володимирчан гідно провести в останню дорогу земляка, який поліг за нашу незалежність, та долучитись о 10.45 до коридору шани, який пролягатиме від вулиці Генерала Шухевича, 26 до храму Різдва Христового", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховають Героя на Федорівському кладовищі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.
"Чин похорону відбудеться об 11.00 у соборі Різдва Христового у Володимирі. Закликаю володимирчан гідно провести в останню дорогу земляка, який поліг за нашу незалежність, та долучитись о 10.45 до коридору шани, який пролягатиме від вулиці Генерала Шухевича, 26 до храму Різдва Христового", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поховають Героя на Федорівському кладовищі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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