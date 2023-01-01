На Харківщині загинув Герой з Волині Дмитро Савицький

На Харківщині загинув Герой з Волині Дмитро Савицький
У бою з російськими окупантами загинув 37-річний володимирчанин Дмитро Савицький.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Збройні Сили України героїчно метр за метром відвойовують окуповану загарбниками територію. Але за кожен клаптик землі наша країна розплачується життями своїх кращих синів і дочок. Сьогодні до нашої громади надійшла чергова жахлива звістка – під час виконання бойового завдання 17 лютого на Харківщині загинув 37-річний володимирчанин Дмитро Савицький. Вдома у солдата залишились батьки та сестра. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким полеглого солдата. Вічна пам’ять та слава Герою!" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про день та час прибуття кортежу з тілом Дмитра Савицького до Володимира, а також дату похорону повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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