На Волині постачальник електроенергії повернув громаді 100 тисяч бюджетних коштів

На Волині постачальник електроенергії повернув громаді 100 тисяч бюджетних коштів
Прокуратура домоглася стягнення з постачальника електроенергії надміру сплачених йому понад 100 тис грн бюджетних коштів.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори у судах усіх інстанцій відстояли свою позицію щодо необхідності стягнення із суб'єкта господарювання понад 100 тисяч гривень, які підприємство зайво отримало із бюджету.


Нагадаємо, Господарський суд Волинської області задоволив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Головненської селищної ради про стягнення із ТОВ ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» цих коштів.

Прокурори з`ясували, що за результатами тендеру між селищною радою та постачальником електроенергії було укладено договір про надання послуг у 2021 році.

Згодом сторони, порушивши чинне законодавство, уклали дев'ять додаткових угод, згідно з якими вартість електроенергії збільшувалась за відсутності для того підстав.

У підсумку замовник сплатив більше, а електроенергії отримав менше, ніж було домовлено за результатами закупівлі. Верховний Суд залишив у силі рішення Господарського суду Волинської області, яким позовні вимоги прокурорів про стягнення з постачальника коштів, надміру сплачених йому із бюджету, задоволені повністю.

Відтак за прокурорського втручання із підприємства стягнуто у бюджет територіальної громади понад 100 тисяч гривень.

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Теги: Волинь, постачальник електроенергії, прокуратура, кошти
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