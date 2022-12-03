Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди

Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Білоруські державні ЗМІ активно просувають наратив про те, як ця країна люб’язно приймає і надає прихисток іноземцям. Зокрема, активно розповідають про те, як сюди мріють потрапити українці та вкоренитися тут.

Урядове інформагентство «БелТА» з цією метою створило спецпроект «Теперь мы белорусы». Тут створюють історії про людей, які емігрували у Білорусь з інших країн і тепер нібито називають цю країну своїм домом. Сюжети тут роблять із такими, для прикладу, заголовками: «Бєларусь нас пріняла і спасла», «Бєларусь – ідєальная для жизні страна», «Бєларусь – лучшая страша»…

Матеріали, мета яких просувати аналогічний наратив, готує і телеканал «Беларусь 1». Паралельно із наративом «Білорусь – рай на землі» у цих сюжетах просувають також ідеологічне кліше кремля про «Загнивающий Запад».

Громадська організація «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost вирішили з’ясувати, чи правдиві історії українців, які нібито дуже щасливі, що тепер вони живуть у Білорусі. Ми з’ясували, що для створення одного з таких сюжетів білоруська пропаганда використала зрадника з Волині. Він змінив прізвище, найімовірніше через депортацію від білоруських прикордонників, нелегально виїхав, а тепер через роль пропагандиста намагається «вислужитися», щоб отримати легальне право жити у цій країні.

У сюжеті чоловік, якого називають волинянином Олександром Ковальським, розказує про те, як він у Білорусі нарешті «с аблєгчєнієм вздахнул і наканєц на сваєй зємлє» і як він мріє потиснути руку Лукашенкові, бо Україна «нє дала єму даже самава елемєнтарнава», а білорусь – все, про що він мріяв.

Журналісти дізналися, що чоловік – справді родом з Волині, з міста Каменя-Каширського, знайшли його знайомих та поспілкувалися із ними, аби показати, який персонаж білоруська пропаганда використала для створення своєї легенди.

Окрім того, журналісти поспілкувалися із жителями волинського прикордоння і з’ясували, що білоруська пропаганда, на жаль, отруює голови частини населення. Досі є люди, які незважаючи на те, що Білорусь допомагає росії вбивати українців, називають лукашенківський режим хорошим.

Про те, чому наратив про білоруську землю обітовану – це те, у що не можна вірити, а також про бридкі методи білоруської пропаганди – у сюжеті.



Відеоролик, а також ця публікація створені у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.

Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.


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Теги: спецпроєкт, пропаганда, Білорусь, Олександр Ковальський, вибір редактора
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