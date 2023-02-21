Путін може мобілізувати ще сотні тисяч росіян, – NYT

Путін може мобілізувати ще сотні тисяч росіян, – NYT
Президент Росії Володимир Путін може мобілізувати ще більше росіян, ідеться про сотні тисяч осіб.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на представників американської розвідки, пише Українська правда.

"Представники американської розвідки кажуть, що вони отримують свідчення того, що незабаром він (Путін – ред.) може мобілізувати ще більше росіян до армії, додавши сотні тисяч до 300 тисяч вже призваних", - йдеться в повідомленні.

У виданні зазначається, що у зверненні до Федеральних зборів Путін знову заявить, що він рятує не лише Україну від "нацизму", але й Росію – від поглинання НАТО.

NYT пише, що це твердження здається європейцям безглуздим, але воно "стало об'єднуючим гаслом у Москві".

Видання також припускає, що президент РФ представить війну в Україні "як битву за відновлення російських історичних земель".

У вівторок, 21 лютого, центральні вулиці Москви перекриють для автотранспорту через послання російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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