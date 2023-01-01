У Луцьку відбудуться читання поета і воєнного кореспондента Дмитра Лазуткіна

Дмитро Лазуткін. Автор привезе свою найновішу поетичну збірку «Закладка». Організатор вечора — «Фронтера», проведення проєкту стало можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку USAID.



Про це повідомляють організатори заходу.



Нове видання відрізняється від попередніх збірок Дмитра структурою, продиктованою часом. Спочатку книга планувалася як збірка ліричних текстів. Її вихід планувався на весну 2022. Але війна внесла свої корективи. Після 24 лютого автор почав писати інші тексти: неримовані, з жорстким порядком слів.



Захід відбудеться в Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Олени Пчілки (вул. Шопена, 11) 26 лютого о 16:00. Модеруватиме захід Елла Яцута. Вхід вільний.



Кількість місць — обмежена, тому необхідно зареєструватися за посиланням:

Ось що каже про «Закладку» сам Дмитро Лазуткін: «Вірші стали віддзеркаленнями, свідченнями, а подекуди — безжальною фіксацією наслідків бойових дій, описом станів і реакцій. У «Закладці» багато цінного для мене: це і розпач, який душить, і любов, яка все одно завжди перемагає».



Організатор вечора — «Фронтера». Подія відбувається в рамках роботи Літературної мережі проєкту «Підтримка внутрішнього культурного діалогу в Україні», за ініціативи Міжнародної літературної корпорації Meridian Czernowitz. Проведення цього проєкту стало можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 26 лютого, до Луцька завітає поет і воєнний кореспондент. Автор привезе свою найновішу поетичну збірку «Закладка». Організатор вечора — «Фронтера», проведення проєкту стало можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку USAID.Про це повідомляють організатори заходу.Нове видання відрізняється від попередніх збірок Дмитра структурою, продиктованою часом. Спочатку книга планувалася як збірка ліричних текстів. Її вихід планувався на весну 2022. Але війна внесла свої корективи. Після 24 лютого автор почав писати інші тексти: неримовані, з жорстким порядком слів.Захід відбудеться в Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Олени Пчілки (вул. Шопена, 11) 26 лютого о 16:00. Модеруватиме захід Елла Яцута. Вхід вільний.Кількість місць — обмежена, тому необхідно зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/xSjBY4BmMidyqa5f8

Ось що каже про «Закладку» сам Дмитро Лазуткін: «Вірші стали віддзеркаленнями, свідченнями, а подекуди — безжальною фіксацією наслідків бойових дій, описом станів і реакцій. У «Закладці» багато цінного для мене: це і розпач, який душить, і любов, яка все одно завжди перемагає».Організатор вечора — «Фронтера». Подія відбувається в рамках роботи Літературної мережі проєкту «Підтримка внутрішнього культурного діалогу в Україні», за ініціативи Міжнародної літературної корпорації Meridian Czernowitz. Проведення цього проєкту стало можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

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