ЗСУ за добу ліквідували ще 760 окупантів та 10 танків, – Генштаб
Сьогодні, 09:06
Збройні сили України за минулу добу ліквідували 760 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 21.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 144440 (+760) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3326 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 6562 (+9) од,
артилерійських систем – 2338 (+4) од,
РСЗВ – 471 (+0) од,
засобів ППО ‒ 243 (+0) од,
літаків – 299 (+0) од,
гелікоптерів – 287 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5),
крилатих ракет ‒ 873 (+0),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1) од,
спеціальної техніки ‒ 226 (+1).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 21.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 144440 (+760) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3326 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 6562 (+9) од,
артилерійських систем – 2338 (+4) од,
РСЗВ – 471 (+0) од,
засобів ППО ‒ 243 (+0) од,
літаків – 299 (+0) од,
гелікоптерів – 287 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5),
крилатих ракет ‒ 873 (+0),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1) од,
спеціальної техніки ‒ 226 (+1).
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