ЗСУ за добу ліквідували ще 760 окупантів та 10 танків, – Генштаб





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 21.02.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 144440 (+760) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3326 (+10) од,



бойових броньованих машин ‒ 6562 (+9) од,



артилерійських систем – 2338 (+4) од,



РСЗВ – 471 (+0) од,



засобів ППО ‒ 243 (+0) од,



літаків – 299 (+0) од,



гелікоптерів – 287 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5),



крилатих ракет ‒ 873 (+0),



кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1) од,



спеціальної техніки ‒ 226 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України за минулу добу ліквідували 760 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 144440 (+760) осіб ліквідовано,танків ‒ 3326 (+10) од,бойових броньованих машин ‒ 6562 (+9) од,артилерійських систем – 2338 (+4) од,РСЗВ – 471 (+0) од,засобів ППО ‒ 243 (+0) од,літаків – 299 (+0) од,гелікоптерів – 287 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5),крилатих ракет ‒ 873 (+0),кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1) од,спеціальної техніки ‒ 226 (+1).

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