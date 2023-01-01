ЗСУ за добу ліквідували ще 760 окупантів та 10 танків, – Генштаб

ЗСУ за добу ліквідували ще 760 окупантів та 10 танків, – Генштаб
Збройні сили України за минулу добу ліквідували 760 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 21.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 144440 (+760) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3326 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 6562 (+9) од,

артилерійських систем – 2338 (+4) од,

РСЗВ – 471 (+0) од,

засобів ППО ‒ 243 (+0) од,

літаків – 299 (+0) од,

гелікоптерів – 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5),

крилатих ракет ‒ 873 (+0),

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1) од,

спеціальної техніки ‒ 226 (+1).

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Теги: Росія, Україна, війна
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