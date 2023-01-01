Пожежі на Волині: горіли житловий будинок, господарська будівля та дровітня
Сьогодні, 10:16
Волинські рятувальники ліквідували три пожежі у житловому секторі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
20 лютого о 17:05 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляної господарської будівлі на вулиці С.Бандери в м. Ківерці Луцького району. Горіння ліквідували рятувальники 6 ДПРЧ о 17:14. Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Увечері пожежа трапилася в с. Граддя Камінь-Каширського району – горів дерев’яний житловий будинок. Горіння, що охопило дах, перекриття і поширилося всередину будівлі, ліквідували рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі та працівники місцевої пожежної команди смт Колки о 00:00. За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
21 лютого о 01:03 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння дровітні в с. Обенижі Ковельського району. Рятувальники 17 ДПРЧ смт Турійськ о 01:50 ліквідували пожежу. Імовірно, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
20 лютого о 17:05 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляної господарської будівлі на вулиці С.Бандери в м. Ківерці Луцького району. Горіння ліквідували рятувальники 6 ДПРЧ о 17:14. Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Увечері пожежа трапилася в с. Граддя Камінь-Каширського району – горів дерев’яний житловий будинок. Горіння, що охопило дах, перекриття і поширилося всередину будівлі, ліквідували рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі та працівники місцевої пожежної команди смт Колки о 00:00. За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
21 лютого о 01:03 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння дровітні в с. Обенижі Ковельського району. Рятувальники 17 ДПРЧ смт Турійськ о 01:50 ліквідували пожежу. Імовірно, пожежа трапилася через коротке замикання електромережі.
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