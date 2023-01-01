Кому підійде смарт-квартира*
Сьогодні, 10:45
Ринок нерухомості в Україні регулярно поповнюється новими пропозиціями. Не відстає від такої тенденції і Київ. Особливо популярними стали смарт-квартири. Дедалі більше жителів міста цікавляться можливістю, як купити квартиру в Києві такого формату. Розберімося, який вигляд мають смарт-квартири та чому попит на них зростає з кожним роком.
Смарт-квартира передбачає особливо продумане планування, що охоплює всі необхідні зони для проживання:
• відпочинкову;
• кухонну;
• санвузол.
На відміну від квартир-студій, у смарт-нерухомості відсутні коридори, а площа практично не перевищує 30 квадратних метрів. Усе необхідне для життя розташоване на відстані витягнутої руки. Подібна квартира підійде для робітників, молодих сімей і тих, хто тільки переїхав від батьків і не бажає вкладатися у більшу нерухомість.
Таке рішення має безліч переваг, зокрема:
- висока функціональність — вся доступна площа використовується раціонально, для збільшення вільного простору часто застосовують вбудовані меблі та побутову техніку;
- чудова інфраструктура — будівництво ЖК зі смарт-плануванням найчастіше здійснюється в районах з уже робочими центрами тяжіння, зокрема, лікарнями та іншими необхідними об'єктами.
Такі квартири не втратять своєї актуальності ще протягом багатьох років. За необхідності смарт-житло може використовуватися як інвестиційне вкладення. Вже через кілька років воно окупить себе і приноситиме постійний дохід. І найголовніше: компактні габарити приміщення дозволять заощадити на комунальних платежах у будь-яку пору року.
Ознайомитися з актуальними пропозиціями на ринку можна на спеціалізованих ресурсах, наприклад, Country.ua.
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Чим вирізняється такий формат
Смарт-квартира передбачає особливо продумане планування, що охоплює всі необхідні зони для проживання:
• відпочинкову;
• кухонну;
• санвузол.
На відміну від квартир-студій, у смарт-нерухомості відсутні коридори, а площа практично не перевищує 30 квадратних метрів. Усе необхідне для життя розташоване на відстані витягнутої руки. Подібна квартира підійде для робітників, молодих сімей і тих, хто тільки переїхав від батьків і не бажає вкладатися у більшу нерухомість.
Чому варто вибрати смарт-квартиру
Таке рішення має безліч переваг, зокрема:
- висока функціональність — вся доступна площа використовується раціонально, для збільшення вільного простору часто застосовують вбудовані меблі та побутову техніку;
- чудова інфраструктура — будівництво ЖК зі смарт-плануванням найчастіше здійснюється в районах з уже робочими центрами тяжіння, зокрема, лікарнями та іншими необхідними об'єктами.
Такі квартири не втратять своєї актуальності ще протягом багатьох років. За необхідності смарт-житло може використовуватися як інвестиційне вкладення. Вже через кілька років воно окупить себе і приноситиме постійний дохід. І найголовніше: компактні габарити приміщення дозволять заощадити на комунальних платежах у будь-яку пору року.
Ознайомитися з актуальними пропозиціями на ринку можна на спеціалізованих ресурсах, наприклад, Country.ua.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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