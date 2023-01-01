В РФ готуються до масової мобілізації студентів очної форми навчання, – розвідка

В РФ готуються до масової мобілізації студентів очної форми навчання, – розвідка
В Росії проводяться заходи щодо забезпечення проведення чергової хвилі мобілізації. Наразі активно нарощуються можливості із забезпечення масової мобілізації студентів вищих навчальних закладів.

Про це повідомляють у ГУР МОУ.

Для цього створюються так звані «дільниці оповіщення», які будуть надавати допомогу військкоматам щодо вручення повісток студентам очної форми навчання.

Зокрема, керівництвом новосибірського державного педагогічного університету, томського політехнічного університету, томського державного педагогічного університету видано документи, які зобов’язують структурні підрозділи закладів виділити певну кількість студентів і співробітників для роботи на «дільницях оповіщення». До цієї роботи планується залучати громадян, які офіційно не підлягають мобілізації. При цьому, в томському політехнічному університеті включення до складу «дільниць» відбувається без згоди або навіть попереднього інформування визначених студентів та співробітників.

Керувати «дільницями» призначаються представники вищого керівництва учбових закладів.

Важливо, що для проведення чергової хвилі мобілізації в РФ не потрібні додаткові правові підстави, оскільки оголошену у вересні 2022 року «часткову мобілізацію» офіційно так і не було завершено.

Імовірно мобілізацію буде проведено до 1 квітня – початку весняного призову на строкову службу. В разі необхідності початок призову може бути відстрочений.
В РФ готуються до масової мобілізації студентів очної форми навчання, – розвідка
В РФ готуються до масової мобілізації студентів очної форми навчання, – розвідка

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Теги: Росія, Україна, війна
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