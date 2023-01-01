На Волині зник безвісти 77-річний чоловік. ФОТО

На Волині зник безвісти 77-річний чоловік. ФОТО
На Любомльщині поліція розшукує зниклого 77-річного пенсіонера.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники відділення поліції м. Любомль встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого Пархомука Миколи Купряновича, 1 січня 1946 року народження, жителя міста Любомль.

16 лютого 2023 року, в обідню пору, пенсіонер велосипедом поїхав в село Лисняки Ковельського району та по даний час не повернувся.

Прикмети: зріст близько 175 см, сутулий, волосся темне, коротке.

Особливі прикмети: на пальцях правої руки татуювання «Коля», на кисті лівої руки татуювання у вигляді сонця.

Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукувану особу, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0955180859, 0950949078, 0982631435 або 102.

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Теги: Волинь, розшук, поліція
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