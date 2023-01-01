Легалізували 2,6 мільйона: на Волині судитимуть злочинну групу, яка продавала наркотики. ФОТО

Легалізували 2,6 мільйона: на Волині судитимуть злочинну групу, яка продавала наркотики. ФОТО
На Волині завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні про вчинення трьома волинянами у складі організованої злочинної групи незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин (ч.3 ст. 307 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

За даними слідства, члени групи займалися наркопромислом, розповсюджуючи наркотики та психотропи через «закладки».

При цьому організатор злочинного угрупування кошти, отримані від незаконного збуту наркотиків, на суму понад 2,6 млн грн легалізував, перевівши у готівку та використавши на придбання елітного авто й інших товарів.

Крім того, за майже 110 тисяч гривень він закупив нову партію – майже 2 кг психотропів – на продаж.
Легалізували 2,6 мільйона: на Волині судитимуть злочинну групу, яка продавала наркотики. ФОТО

Відтак організатора обвинувачують ще і у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин (ч.1 ст. 209, ч. 1 ст. 306 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Легалізували 2,6 мільйона: на Волині судитимуть злочинну групу, яка продавала наркотики. ФОТО
Легалізували 2,6 мільйона: на Волині судитимуть злочинну групу, яка продавала наркотики. ФОТО
Легалізували 2,6 мільйона: на Волині судитимуть злочинну групу, яка продавала наркотики. ФОТО
Легалізували 2,6 мільйона: на Волині судитимуть злочинну групу, яка продавала наркотики. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ОЗГ, Волинь, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині майже 2,5 га лісів вартістю понад 9 мільйонів гривень повернули у власність держави
Сьогодні, 12:20
Дефіциту в енергосистемі немає, – Укренерго
Сьогодні, 12:05
Легалізували 2,6 мільйона: на Волині судитимуть злочинну групу, яка продавала наркотики. ФОТО
Сьогодні, 11:40
Білорусь направила чотири колони з військовою технікою до кордону з Литвою
Сьогодні, 11:25
На Волині зник безвісти 77-річний чоловік. ФОТО
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
Волинянин заплатить 1,7 мільйона гривень за смерть водія у п'яній ДТП Волинянин заплатить 1,7 мільйона гривень за смерть водія у п'яній ДТП
Сьогодні, 12:40
Волинянин потрапив на лаву підсудних за нецензурні слова та образи ексдружини Волинянин потрапив на лаву підсудних за нецензурні слова та образи ексдружини
12 лютий, 17:29
Волинянин виправдовував збройну агресію Росії Волинянин виправдовував збройну агресію Росії
12 лютий, 16:07
Волинянка зі співмешканцем продавали наркотики: обох судять Волинянка зі співмешканцем продавали наркотики: обох судять
09 лютий, 16:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 24–26 лютого
Сьогодні, 13:00
 0
СБУ «розколола» співробітника КДБ Білорусі, який воював проти України
Сьогодні, 12:50
 0
Волинянин заплатить 1,7 мільйона гривень за смерть водія у п'яній ДТП
Сьогодні, 12:40
 0
Путін погрожує «розширенням війни» у разі постачання далекобійних систем Україні
Сьогодні, 12:25
 0
На Волині майже 2,5 га лісів вартістю понад 9 мільйонів гривень повернули у власність держави
Сьогодні, 12:20
 0
Медіа
відео
1/8