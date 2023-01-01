Легалізували 2,6 мільйона: на Волині судитимуть злочинну групу, яка продавала наркотики. ФОТО

На Волині завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні про вчинення трьома волинянами у складі організованої злочинної групи незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин (ч.3 ст. 307 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, члени групи займалися наркопромислом, розповсюджуючи наркотики та психотропи через «закладки».При цьому організатор злочинного угрупування кошти, отримані від незаконного збуту наркотиків, на суму понад 2,6 млн грн легалізував, перевівши у готівку та використавши на придбання елітного авто й інших товарів.Крім того, за майже 110 тисяч гривень він закупив нову партію – майже 2 кг психотропів – на продаж.Відтак організатора обвинувачують ще і у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин (ч.1 ст. 209, ч. 1 ст. 306 КК України).Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.