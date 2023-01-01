На Волині майже 2,5 га лісів вартістю понад 9 мільйонів гривень повернули у власність держави
Сьогодні, 12:20
За прокурорського втручання на Волині у власність держави повернуто земельну ділянку лісового фонду вартістю понад 9 мільйонів гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Господарський суд Волинської області задовольнив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної військової адміністрації про витребування у власність держави із незаконного володіння Забродівської сільської ради Ковельського району земельної ділянки площею майже 2,5 га та вартістю понад 9 мільйонів гривень.
Прокурори з`ясували, що землі, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства, органом місцевого самоврядування були неправомірно зареєстровані як комунальна власність і вилучені з лісового фонду.
У суді прокурори довели незаконність таких дій та домоглися повернення земельної ділянки у власність держави.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Господарський суд Волинської області задовольнив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної військової адміністрації про витребування у власність держави із незаконного володіння Забродівської сільської ради Ковельського району земельної ділянки площею майже 2,5 га та вартістю понад 9 мільйонів гривень.
Прокурори з`ясували, що землі, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства, органом місцевого самоврядування були неправомірно зареєстровані як комунальна власність і вилучені з лісового фонду.
У суді прокурори довели незаконність таких дій та домоглися повернення земельної ділянки у власність держави.
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