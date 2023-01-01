Путін погрожує «розширенням війни» у разі постачання далекобійних систем Україні
Сьогодні, 12:25
Президент РФ Володимир Путін застерігає Захід від постачань далекобійної зброї, обіцяної Україні.
Про це російський диктатор зазначив сьогодні, 21 лютого, під час федерального послання, інформує Цензор.НЕТ.
"Захід використовує Україну і як таран проти Росії, і як полігон. Одна обставина має бути зрозуміла всім - чим далекобійніші західні системи надходитимуть до України, тим далі ми будемо змушені відсувати загрозу від наших кордонів", - зазначив він.
Російський диктатор традиційно звинуватив країни заходу та "київський режим" в ескалації розв'язаної ним війни.
"Відповідальність за розпалювання українського конфлікту, за ескалацію, за зростання кількості його жертв повністю лежить на західних елітах і звичайно на київському сьогоднішньому режимі, для якого український народ по суті чужий. Український режим сьогодні, по суті, обслуговує не національні інтереси, а інтереси третіх країн", - заявив Путін.
Нагадаємо, що консорціум журналістів отримав документи про плани Москви фактично окупувати Білорусь до 2030 року. Це – внутрішній документ російської влади під назвою "Стратегічні цілі РФ в Білорусі".
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Про це російський диктатор зазначив сьогодні, 21 лютого, під час федерального послання, інформує Цензор.НЕТ.
"Захід використовує Україну і як таран проти Росії, і як полігон. Одна обставина має бути зрозуміла всім - чим далекобійніші західні системи надходитимуть до України, тим далі ми будемо змушені відсувати загрозу від наших кордонів", - зазначив він.
Російський диктатор традиційно звинуватив країни заходу та "київський режим" в ескалації розв'язаної ним війни.
"Відповідальність за розпалювання українського конфлікту, за ескалацію, за зростання кількості його жертв повністю лежить на західних елітах і звичайно на київському сьогоднішньому режимі, для якого український народ по суті чужий. Український режим сьогодні, по суті, обслуговує не національні інтереси, а інтереси третіх країн", - заявив Путін.
Нагадаємо, що консорціум журналістів отримав документи про плани Москви фактично окупувати Білорусь до 2030 року. Це – внутрішній документ російської влади під назвою "Стратегічні цілі РФ в Білорусі".
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