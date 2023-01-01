Путін погрожує «розширенням війни» у разі постачання далекобійних систем Україні

Володимир Путін застерігає Захід від постачань далекобійної зброї, обіцяної Україні.



Про це російський диктатор зазначив сьогодні, 21 лютого, під час федерального послання, інформує



"Захід використовує Україну і як таран проти Росії, і як полігон. Одна обставина має бути зрозуміла всім - чим далекобійніші західні системи надходитимуть до України, тим далі ми будемо змушені відсувати загрозу від наших кордонів", - зазначив він.



Російський диктатор традиційно звинуватив країни заходу та "київський режим" в ескалації розв'язаної ним війни.



"Відповідальність за розпалювання українського конфлікту, за ескалацію, за зростання кількості його жертв повністю лежить на західних елітах і звичайно на київському сьогоднішньому режимі, для якого український народ по суті чужий. Український режим сьогодні, по суті, обслуговує не національні інтереси, а інтереси третіх країн", - заявив Путін.



Нагадаємо, що консорціум журналістів отримав документи про

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