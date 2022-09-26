Волинянин заплатить 1,7 мільйона гривень за смерть водія у п'яній ДТП





Відомо, що обвинувачений втік за кордон і мешкав там впродовж шести років, пише



Однак в 2022 році він повернувся і сам здався поліції, зазначивши, що розкаюється у злочині. Він пообіцяв виплатити родичам загиблого велику моральну компенсацію. Сторона потерпілих на це погодилась. Тож суд вирішив звільнити його від відбування ув'язнення, натомість постановив сплатити родичам загиблого понад 1,7 млн грн компенсації.



Як йдеться у вироку Ковельського суду, аварія сталась ввечері 17 грудня 2015 року біля села Колодяжне. П'яний водій автомобіля Opel Vivaro, який їхав з перевищенням швидкості, під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Renault Kangoo. Внаслідок аварії водій Renault загинув.



Судове засідання у цій справі відбулось аж в лютому 2023 року тому, що винуватець ДТП тривалий час переховувався за кордоном. Він сам розповів про це на засіданні.



Чоловік пригадав, що того вечора з братом пив алкоголь. Оскільки брат був дуже п'яний, він вирішив сам сісти за кермо. Коли сталось зіткнення, чоловік знепритомнів, а після того, як прийшов до тями, дізнався, що з його вини загинув водій іншого авто. Повернувшись додому, він поговорив з братом і вирішив втекти за кордон на заробітки, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Там він перебував до 2022 року.



«За кордоном він відчував провину за скоєне, яку відчуває до цього часу. З часом вирішив повернутись, в 2022 році повернувся в Україну не через офіційний пункти пропуску, так як йому сказали, що його одразу затримають. Побувши дома декілька днів сам звернувся до поліції. В рахунок відшкодування шкоди він передавав гроші брату померлого в розмірі 3700 та дітям 60000. Просить вибачення у потерпілих, його вже покарано: поки він перебував за кордоном, померли його близькі. Просить надати шанс на виправлення, має намір боронити Україну, дати можливість працювати, аби відшкодувати шкоду потерпілим. Цивільні позови потерпілих визнає в повному обсязі, в них домовленість, що він буде відшкодовувати визначений розмір шкоди», – йдеться у вироку.



У суді сторона потерпілих попросила не призначати чоловікові ув'язнення, оскільки «батька це не поверне». Натомість попросили дати змогу потерпілому жити з родиною, працювати та виплачувати завдану шкоду.



Суддя цю пропозицію підтримав. Відтак водія визнали винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть), призначили йому п'ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання, обмежившись двома роками іспитового терміну.



Також суддя задовольнив цивільні позови потерпілих. Сумарно чоловік повинен відшкодувати родичам загиблого 1,7 млн грн моральної компенсації.



Вирок наразі не набрав законної сили, сторони ще можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельський суд виніс вирок винуватцеві п'яної аварії, внаслідок якої загинув чоловік.Відомо, що обвинувачений втік за кордон і мешкав там впродовж шести років, пише Zaxid.net Однак в 2022 році він повернувся і сам здався поліції, зазначивши, що розкаюється у злочині. Він пообіцяв виплатити родичам загиблого велику моральну компенсацію. Сторона потерпілих на це погодилась. Тож суд вирішив звільнити його від відбування ув'язнення, натомість постановив сплатити родичам загиблого понад 1,7 млн грн компенсації.Як йдеться у вироку Ковельського суду, аварія сталась ввечері 17 грудня 2015 року біля села Колодяжне. П'яний водій автомобіля Opel Vivaro, який їхав з перевищенням швидкості, під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Renault Kangoo. Внаслідок аварії водій Renault загинув.Судове засідання у цій справі відбулось аж в лютому 2023 року тому, що винуватець ДТП тривалий час переховувався за кордоном. Він сам розповів про це на засіданні.Чоловік пригадав, що того вечора з братом пив алкоголь. Оскільки брат був дуже п'яний, він вирішив сам сісти за кермо. Коли сталось зіткнення, чоловік знепритомнів, а після того, як прийшов до тями, дізнався, що з його вини загинув водій іншого авто. Повернувшись додому, він поговорив з братом і вирішив втекти за кордон на заробітки, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Там він перебував до 2022 року.«За кордоном він відчував провину за скоєне, яку відчуває до цього часу. З часом вирішив повернутись, в 2022 році повернувся в Україну не через офіційний пункти пропуску, так як йому сказали, що його одразу затримають. Побувши дома декілька днів сам звернувся до поліції. В рахунок відшкодування шкоди він передавав гроші брату померлого в розмірі 3700 та дітям 60000. Просить вибачення у потерпілих, його вже покарано: поки він перебував за кордоном, померли його близькі. Просить надати шанс на виправлення, має намір боронити Україну, дати можливість працювати, аби відшкодувати шкоду потерпілим. Цивільні позови потерпілих визнає в повному обсязі, в них домовленість, що він буде відшкодовувати визначений розмір шкоди», – йдеться у вироку.У суді сторона потерпілих попросила не призначати чоловікові ув'язнення, оскільки «батька це не поверне». Натомість попросили дати змогу потерпілому жити з родиною, працювати та виплачувати завдану шкоду.Суддя цю пропозицію підтримав. Відтак водія визнали винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть), призначили йому п'ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання, обмежившись двома роками іспитового терміну.Також суддя задовольнив цивільні позови потерпілих. Сумарно чоловік повинен відшкодувати родичам загиблого 1,7 млн грн моральної компенсації.Вирок наразі не набрав законної сили, сторони ще можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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