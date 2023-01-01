Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 24–26 лютого
Сьогодні, 13:00
Весна у Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка приходить раніше, ніж у календар. Артисти вже репетирують концерт «Жінка, весна, перемога», що відбудеться 5 березня, готуючись паралельно до святкувань із нагоди дня народження видатної землячки – поетеси, письменниці, перекладачки, культурної діячки Лесі Українки.
А ми традиційно розповідаємо про заходи, які відбудуться в театрі вже цього тижня, у рубриці «Театральний анонс».
Наприклад, на камерній сцені 24 лютого, о 18:00 – сучасна драма-інтерв'ю «Долі жіночі» за творами Мирона Лисака, що буде розбивати і зцілювати серця (режисер – заслужена артистка України Світлана Органіста).
Мандрівка із України в Італію та з Італії в Україну – шлях, який уже роками торують тисячі заробітчан, постане перед очима глядача без прикрас. Якщо все-таки вибрати пошуки щастя на чужині, чого виявиться більше – надбань чи втрат? Сміх та сльози, питання, які підштовхнуть шукати відповіді, інтерактив та уривки інтерв'ю українок в Італії чекають на гостей у п'ятницю.
У суботу, 25 лютого, на вас чекатиме Леся Українка – жива, емоційна, справжня! Драма-фентезі «Лесина містерія» порадує інтелектуалів унікальним сценарієм, створеним за творами, листами та історичними подіями. Авторка сценарію та режисерка – заслужена артистка України Світлана Органіста.
Зазирніть у голову генійки, торкніться її серця, дізнайтеся історію кохання, що змінила поетесу, та що найголовніше – станьте свідком боротьби світла і темряви у її душі! У двобої за душу Лесі зійдуться темне та світле воїнство, розігруючи епізоди найвідоміших її творів. Хто ж зрештою переможе – дізнаєтесь у суботу.
Початок – о 17:00.
Любов до Лесі Українки у театрі прививають і найменшим. Казочка «Біда навчить» (Богдан Стельмах за Лесею Українкою, режисер – Анатолій Мельничук) запрошує малят познайомитися із Цвірком-Горобком та дізнатися, звідки береться розум. На малят чекає екскурсія пташиним світом та корисні знання.
Коли: 26 лютого, о 12:00.
Завершити тиждень у театрі пропонують музичною комедією «Хай живе любов» Олександра Якимчука за п'єсою Олександра Фредро. Увечері маєток польського майора відчинить двері гостям і у чоловічу компанію гусарів без попередження увірвуться дами, аби перевернути усе з ніг на голову. Їх поява, певна річ, не зможе лишити байдужими найбільш відкриті чоловічі серця, та, хто знає, – може, любов достукається і до тих, хто її геть не очікував?
Коли: 26 лютого, о 17:00.
Як бачите, театр має, чим потішити, тож якнайшвидше бронюйте квитки на вподобані вистави і даруйте враження собі та близьким!
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
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А ми традиційно розповідаємо про заходи, які відбудуться в театрі вже цього тижня, у рубриці «Театральний анонс».
Наприклад, на камерній сцені 24 лютого, о 18:00 – сучасна драма-інтерв'ю «Долі жіночі» за творами Мирона Лисака, що буде розбивати і зцілювати серця (режисер – заслужена артистка України Світлана Органіста).
Мандрівка із України в Італію та з Італії в Україну – шлях, який уже роками торують тисячі заробітчан, постане перед очима глядача без прикрас. Якщо все-таки вибрати пошуки щастя на чужині, чого виявиться більше – надбань чи втрат? Сміх та сльози, питання, які підштовхнуть шукати відповіді, інтерактив та уривки інтерв'ю українок в Італії чекають на гостей у п'ятницю.
У суботу, 25 лютого, на вас чекатиме Леся Українка – жива, емоційна, справжня! Драма-фентезі «Лесина містерія» порадує інтелектуалів унікальним сценарієм, створеним за творами, листами та історичними подіями. Авторка сценарію та режисерка – заслужена артистка України Світлана Органіста.
Зазирніть у голову генійки, торкніться її серця, дізнайтеся історію кохання, що змінила поетесу, та що найголовніше – станьте свідком боротьби світла і темряви у її душі! У двобої за душу Лесі зійдуться темне та світле воїнство, розігруючи епізоди найвідоміших її творів. Хто ж зрештою переможе – дізнаєтесь у суботу.
Початок – о 17:00.
Любов до Лесі Українки у театрі прививають і найменшим. Казочка «Біда навчить» (Богдан Стельмах за Лесею Українкою, режисер – Анатолій Мельничук) запрошує малят познайомитися із Цвірком-Горобком та дізнатися, звідки береться розум. На малят чекає екскурсія пташиним світом та корисні знання.
Коли: 26 лютого, о 12:00.
Завершити тиждень у театрі пропонують музичною комедією «Хай живе любов» Олександра Якимчука за п'єсою Олександра Фредро. Увечері маєток польського майора відчинить двері гостям і у чоловічу компанію гусарів без попередження увірвуться дами, аби перевернути усе з ніг на голову. Їх поява, певна річ, не зможе лишити байдужими найбільш відкриті чоловічі серця, та, хто знає, – може, любов достукається і до тих, хто її геть не очікував?
Коли: 26 лютого, о 17:00.
Як бачите, театр має, чим потішити, тож якнайшвидше бронюйте квитки на вподобані вистави і даруйте враження собі та близьким!
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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