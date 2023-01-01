Розпивав алкоголь і сів за кермо: у Луцьку на компанію молодиків поскаржилися патрульним
Сьогодні, 13:20
Сьогодні, 21 лютого, близько опівночі, патрульним надійшло повідомлення від небайдужих громадян. Вони розповіли, що на вулиці Глушець у Луцьку компанія молодих людей розпиває алкоголь та має намір сісти за кермо автомобіля.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
Коли поліцейські прибули за вказаною адресою, то неподалік помітили автомобіль Skoda, який вже почав рух. Номерний знак, марка та колір цього транспортного засобу збігалися з орієнтуванням.
Патрульні зупинили авто. Під час спілкування з керманичем в нього виявили явні ознаки наркотичного сп’яніння: звужені зіниці, які не реагують на світло, та виражене тремтіння пальців рук. Однак чоловік відмовився проходити визначений законом огляд у лікаря-нарколога.
На водія патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп’яніння) КУпАП. Його відсторонили від керування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
Коли поліцейські прибули за вказаною адресою, то неподалік помітили автомобіль Skoda, який вже почав рух. Номерний знак, марка та колір цього транспортного засобу збігалися з орієнтуванням.
Патрульні зупинили авто. Під час спілкування з керманичем в нього виявили явні ознаки наркотичного сп’яніння: звужені зіниці, які не реагують на світло, та виражене тремтіння пальців рук. Однак чоловік відмовився проходити визначений законом огляд у лікаря-нарколога.
На водія патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп’яніння) КУпАП. Його відсторонили від керування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Білорусі схвалили запровадження страти за держзраду
Сьогодні, 13:42
У Луцькій районній лікарні більше не прийматимуть пологи
Сьогодні, 13:38
Розпивав алкоголь і сів за кермо: у Луцьку на компанію молодиків поскаржилися патрульним
Сьогодні, 13:20
Прем'єрка Італії прибула до Києва
Сьогодні, 13:07
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 24–26 лютого
Сьогодні, 13:00
Медіа