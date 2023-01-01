Розпивав алкоголь і сів за кермо: у Луцьку на компанію молодиків поскаржилися патрульним

Розпивав алкоголь і сів за кермо: у Луцьку на компанію молодиків поскаржилися патрульним
Сьогодні, 21 лютого, близько опівночі, патрульним надійшло повідомлення від небайдужих громадян. Вони розповіли, що на вулиці Глушець у Луцьку компанія молодих людей розпиває алкоголь та має намір сісти за кермо автомобіля.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Коли поліцейські прибули за вказаною адресою, то неподалік помітили автомобіль Skoda, який вже почав рух. Номерний знак, марка та колір цього транспортного засобу збігалися з орієнтуванням.

Патрульні зупинили авто. Під час спілкування з керманичем в нього виявили явні ознаки наркотичного сп’яніння: звужені зіниці, які не реагують на світло, та виражене тремтіння пальців рук. Однак чоловік відмовився проходити визначений законом огляд у лікаря-нарколога.

На водія патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп’яніння) КУпАП. Його відсторонили від керування.

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Теги: патрульна, Луцьк, водій
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