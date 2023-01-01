У Білорусі схвалили запровадження страти за держзраду

У Білорусі схвалили запровадження страти за держзраду
Палата представників Білорусі у другому читанні затвердила проєкт змін до Кримінального кодексу, який передбачає запровадження страти за держзраду.

Про це повідомляє Укрінформ.

Згідно з текстом ухваленого документа, смертна кара може бути застосована до «посадових осіб, які обіймають державну посаду, та осіб, на яких поширюється статус військовослужбовця, які вчинили злочин, передбачений статтею 356 КК «Державна зрада».

Серед інших змін, затверджених депутатами, можливість застосування покарання у вигляді штрафу за скоєння злочинів проти миру та безпеки людства, громадської безпеки, безпеки руху, здоров'я населення та держави.

Розмір такого штрафу становитиме до 50 тис. базових величин (2,7 млн гривень). Нині максимальний розмір штрафу становить 5 тис. білоруських рублів (73 тис. гривень).

У грудні Палата представників Білорусі у першому читанні ухвалила законопроєкт «Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності». Смертна кара, відповідно до документа, може бути застосована до посадової особи, що зрадила державі, або до військовослужбовця.

Нагадаємо, нещодавно журналісти з посиланням на документ Кремля повідомили, що Росія до 2030 планує фактично окупувати Білорусь. У "стратегічних цілях" прописано вплив на всі сфери діяльності республіки, навіть те, що в бізнесі та громадянському суспільстві панувати повинні проросійські "еліти".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
В Україні військовий стан ,зрадників неміряно ,нам на цей період теж би не мішало запровадити таку кару .
Відповісти
Вибір редактора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині лісівники доглядають за 300 фазанами. ФОТО
Сьогодні, 14:15
МОН рекомендує 22–24 лютого організувати дистанційний формат навчання
Сьогодні, 14:03
У Білорусі схвалили запровадження страти за держзраду
Сьогодні, 13:42
У Луцькій районній лікарні більше не прийматимуть пологи
Сьогодні, 13:38
Розпивав алкоголь і сів за кермо: у Луцьку на компанію молодиків поскаржилися патрульним
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
СБУ «розколола» співробітника КДБ Білорусі, який воював проти України СБУ «розколола» співробітника КДБ Білорусі, який воював проти України
Сьогодні, 12:50
Росія до 2030 планує фактично окупувати Білорусь, – ЗМІ Росія до 2030 планує фактично окупувати Білорусь, – ЗМІ
Сьогодні, 11:05
Наказ Лукашенка про вступ Білорусі у війну проти України означав би його «остаточний кінець», – Дуда Наказ Лукашенка про вступ Білорусі у війну проти України означав би його «остаточний кінець», – Дуда
20 лютий, 09:36
Наразі немає високого ризику вступу Білорусі у війну проти України, – Зеленський Наразі немає високого ризику вступу Білорусі у війну проти України, – Зеленський
17 лютий, 18:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Спортсмен з Волині переміг на Чемпіонаті України з легкої атлетики. ВІДЕО
Сьогодні, 14:34
 0
Обленерго: на Волині через вітровій – аварійні вимкнення
Сьогодні, 14:25
 0
На Волині лісівники доглядають за 300 фазанами. ФОТО
Сьогодні, 14:15
 0
МОН рекомендує 22–24 лютого організувати дистанційний формат навчання
Сьогодні, 14:03
 0
У Білорусі схвалили запровадження страти за держзраду
Сьогодні, 13:42
 0
Медіа
відео
1/8