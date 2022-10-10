МОН рекомендує 22–24 лютого організувати дистанційний формат навчання
Сьогодні, 14:03
З метою безпеки Міністерство освіти і науки України рекомендує українським закладам освіти перейти на дистанційний формат навчання.
Про це написав очільник Міносвіти Сергій Шкарлет у своєму Телеграм-каналі.
«З метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку війни росії проти України, звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій, керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі», – йдеться у повідомленні.
Він також додав, що станом на сьогодні внаслідок агресії рф пошкоджено 3 128 закладів освіти, з яких 441 – вщент зруйновано. Від рук окупанта загинула 461 дитина, 926 – отримали поранення.
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Про це написав очільник Міносвіти Сергій Шкарлет у своєму Телеграм-каналі.
«З метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку війни росії проти України, звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій, керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі», – йдеться у повідомленні.
Він також додав, що станом на сьогодні внаслідок агресії рф пошкоджено 3 128 закладів освіти, з яких 441 – вщент зруйновано. Від рук окупанта загинула 461 дитина, 926 – отримали поранення.
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