Обленерго: на Волині через вітровій – аварійні вимкнення

Обленерго: на Волині через вітровій – аварійні вимкнення
На Волині 21 лютого через штормовий вітер зафіксовано аварійні вимкнення. Для відновлення електропостачання задіяно 15 бригад та 8 одиниць спеціальної техніки.

Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго».

Актуальну інформацію про час початку та закінчення перерви електропостачання можете дізнатися за посиланням https://bit.ly/3YP3Deu.

За повідомленням Волинського обласного центру з гідрометеорології, до кінця доби в області очікується сильний північно-західний вітер 25–28 м/с.

З огляду на загрозу пошкодження електромереж, у структурі нагадали про правила безпеки:

• не наближайтеся до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менш як 8 м. Це смертельно небезпечно!

У разі аварійних ситуацій телефонуйте за номером 0 800 21 01 31.

Енергетики просять із розумінням ставитися до тимчасових вимкнень електропостачання у складні погодні умови.

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Теги: Світло, штормовий вітер, аварійні відключення, варте уваги
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