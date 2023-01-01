Обленерго: на Волині через вітровій – аварійні вимкнення

На Волині 21 лютого через штормовий вітер зафіксовано аварійні вимкнення. Для відновлення електропостачання задіяно 15 бригад та 8 одиниць спеціальної техніки.Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго».Актуальну інформацію про час початку та закінчення перерви електропостачання можете дізнатися за посиланнямЗа повідомленням Волинського обласного центру з гідрометеорології, до кінця доби в області очікується сильний північно-західний вітер 25–28 м/с.З огляду на загрозу пошкодження електромереж, у структурі нагадали про• не наближайтеся до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менш як 8 м. Це смертельно небезпечно!У разі аварійних ситуацій телефонуйте за номеромЕнергетики просять із розумінням ставитися до тимчасових вимкнень електропостачання у складні погодні умови.