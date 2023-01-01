Обленерго: на Волині через вітровій – аварійні вимкнення
Сьогодні, 14:25
На Волині 21 лютого через штормовий вітер зафіксовано аварійні вимкнення. Для відновлення електропостачання задіяно 15 бригад та 8 одиниць спеціальної техніки.
Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго».
Актуальну інформацію про час початку та закінчення перерви електропостачання можете дізнатися за посиланням https://bit.ly/3YP3Deu.
За повідомленням Волинського обласного центру з гідрометеорології, до кінця доби в області очікується сильний північно-західний вітер 25–28 м/с.
З огляду на загрозу пошкодження електромереж, у структурі нагадали про правила безпеки:
• не наближайтеся до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менш як 8 м. Це смертельно небезпечно!
У разі аварійних ситуацій телефонуйте за номером 0 800 21 01 31.
Енергетики просять із розумінням ставитися до тимчасових вимкнень електропостачання у складні погодні умови.
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Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго».
Актуальну інформацію про час початку та закінчення перерви електропостачання можете дізнатися за посиланням https://bit.ly/3YP3Deu.
За повідомленням Волинського обласного центру з гідрометеорології, до кінця доби в області очікується сильний північно-західний вітер 25–28 м/с.
З огляду на загрозу пошкодження електромереж, у структурі нагадали про правила безпеки:
• не наближайтеся до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менш як 8 м. Це смертельно небезпечно!
У разі аварійних ситуацій телефонуйте за номером 0 800 21 01 31.
Енергетики просять із розумінням ставитися до тимчасових вимкнень електропостачання у складні погодні умови.
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