Волинські поліцейські-добровольці відправилися в бригаду НПУ «Лють». ФОТО





Про це на офіційній сторінці Юрій Крошко.



За його словами, серед поліцейських-добровольців є оперативники, поліцейські офіцери громад, слідчі, дільничні, поліцейські секторів реагування патрульної поліції та інші співробітники територіальних підрозділів. Усі вони віднині нестимуть службу в об’єднаній штурмовій бригаді Національної поліції України «Лють».



«Це вже не перша така група наших колег, але й не остання. Адже маємо багато вольових та вмотивованих поліцейських, готових до виконання завдань зі звільнення окупованих територій нашої держави. Як в цій групі, так і в попередніх, присутні представники і молодшого складу поліції, і офіцери середнього складу, в тому числі, керівники з районних підрозділів», - наголосив Юрій Олександрович.



Він побажав колегам сили та витримки, стійкості і терпіння, обов’язково повернутись неушкодженими і знову стати до лав ГУНП. «Кожного з них чекатимемо вдома і підтримуватимемо протягом всієї служби в штурмовій бригаді», - сказав очільник поліції.



Набір до воєнізованого підрозділу НПУ «Лють» триває і серед цивільних громадян: тут теж маємо сотні мотивованих патріотично налаштованих добровольців, в яких єдине бажання – швидше вигнати ворога з України, захистити своїх рідних та близьких, очистити нашу землю від окупантів.



Уся детальна інформація про бригаду на сайті: https://storm.mvs.gov.ua/ або ж у визначених ЦНАПах (перелік адрес є на сайті). Гаряча лінія для консультацій: 0800100020.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чергова група поліцейських-добровольців з Волині відбула в бригаду НПУ «Лють».Про це на офіційній сторінці повідомив начальник ГУНПЗа його словами, серед поліцейських-добровольців є оперативники, поліцейські офіцери громад, слідчі, дільничні, поліцейські секторів реагування патрульної поліції та інші співробітники територіальних підрозділів. Усі вони віднині нестимуть службу в об’єднаній штурмовій бригаді Національної поліції України «Лють».«Це вже не перша така група наших колег, але й не остання. Адже маємо багато вольових та вмотивованих поліцейських, готових до виконання завдань зі звільнення окупованих територій нашої держави. Як в цій групі, так і в попередніх, присутні представники і молодшого складу поліції, і офіцери середнього складу, в тому числі, керівники з районних підрозділів», - наголосив Юрій Олександрович.Він побажав колегам сили та витримки, стійкості і терпіння, обов’язково повернутись неушкодженими і знову стати до лав ГУНП. «Кожного з них чекатимемо вдома і підтримуватимемо протягом всієї служби в штурмовій бригаді», - сказав очільник поліції.Набір до воєнізованого підрозділу НПУ «Лють» триває і серед цивільних громадян: тут теж маємо сотні мотивованих патріотично налаштованих добровольців, в яких єдине бажання – швидше вигнати ворога з України, захистити своїх рідних та близьких, очистити нашу землю від окупантів.Уся детальна інформація про бригаду на сайті: https://storm.mvs.gov.ua/ або ж у визначених ЦНАПах (перелік адрес є на сайті). Гаряча лінія для консультацій: 0800100020.

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