У Луцьку шукають чоловіка, який втік з лікарні

У Луцьку шукають чоловіка, який втік з лікарні
Луцьке районне управління поліції ГУНП у Волинській області розшукує безвісти зниклого Деркача Валерія Миколайовича, 30 серпня 1967 року народження, жителя Луцька.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Вранці 19 лютого 2023 року чоловік покинув лікувальний заклад по вулиці Теремнівській та на даний час його місцезнаходження невідоме.

Учора, 20 лютого, його бачили у селищі Локачі.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Його прикмети: на вигляд 55 років, зріст 185-190 см, середньої тілобудови, волосся коротке, руде, брови світлі, рідкі, очі світлі, ніс прямий, губи тонкі.

Був одягнутий: куртка світлого кольору з капюшоном, штани темного кольору, на голові кепка. При собі мав рюкзак кольору хакі.

Особливі прикмети: має вади мови, шкутильгає на ліву ногу. На лівій руці відсутні вказівний та середній пальці.

Громадянам, яким відома будь-яка інформація про розшукуваного, прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0950856052 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Деркач, розшук, поліція, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Путін заявив про розірвання ядерного договору зі США
Сьогодні, 16:05
Росія обстріляла Херсон: 6 загиблих, 12 поранених. ФОТО
Сьогодні, 15:49
У Луцьку шукають чоловіка, який втік з лікарні
Сьогодні, 15:32
Волинські поліцейські-добровольці відправилися в бригаду НПУ «Лють». ФОТО
Сьогодні, 15:01
Спортсмен з Волині переміг на Чемпіонаті України з легкої атлетики. ВІДЕО
Сьогодні, 14:34
Схожі новини
У Луцьку патрульні допомогли розшукати 11-річного хлопчика, який пішов на тренування і не повернувся додому У Луцьку патрульні допомогли розшукати 11-річного хлопчика, який пішов на тренування і не повернувся додому
29 вересень, 2022, 15:40
Розшукують 51-річного лучанина, якого підозрюють у шахрайстві. ФОТО Розшукують 51-річного лучанина, якого підозрюють у шахрайстві. ФОТО
31 травень, 2022, 16:13
Розшукують 50-річного волинянина, який пішов з дому та не повернувся. ФОТО Розшукують 50-річного волинянина, який пішов з дому та не повернувся. ФОТО
20 грудень, 2021, 13:47
На Волині безвісти зникла 81-річна пенсіонерка На Волині безвісти зникла 81-річна пенсіонерка
07 серпень, 2021, 13:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Путін заявив про розірвання ядерного договору зі США
Сьогодні, 16:05
 0
Росія обстріляла Херсон: 6 загиблих, 12 поранених. ФОТО
Сьогодні, 15:49
 0
У Луцьку шукають чоловіка, який втік з лікарні
Сьогодні, 15:32
 0
Волинські поліцейські-добровольці відправилися в бригаду НПУ «Лють». ФОТО
Сьогодні, 15:01
 0
Спортсмен з Волині переміг на Чемпіонаті України з легкої атлетики. ВІДЕО
Сьогодні, 14:34
 0
Медіа
відео
1/8