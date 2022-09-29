У Луцьку шукають чоловіка, який втік з лікарні
Сьогодні, 15:32
Луцьке районне управління поліції ГУНП у Волинській області розшукує безвісти зниклого Деркача Валерія Миколайовича, 30 серпня 1967 року народження, жителя Луцька.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Вранці 19 лютого 2023 року чоловік покинув лікувальний заклад по вулиці Теремнівській та на даний час його місцезнаходження невідоме.
Учора, 20 лютого, його бачили у селищі Локачі.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.
Його прикмети: на вигляд 55 років, зріст 185-190 см, середньої тілобудови, волосся коротке, руде, брови світлі, рідкі, очі світлі, ніс прямий, губи тонкі.
Був одягнутий: куртка світлого кольору з капюшоном, штани темного кольору, на голові кепка. При собі мав рюкзак кольору хакі.
Особливі прикмети: має вади мови, шкутильгає на ліву ногу. На лівій руці відсутні вказівний та середній пальці.
Громадянам, яким відома будь-яка інформація про розшукуваного, прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0950856052 або 102.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Вранці 19 лютого 2023 року чоловік покинув лікувальний заклад по вулиці Теремнівській та на даний час його місцезнаходження невідоме.
Учора, 20 лютого, його бачили у селищі Локачі.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.
Його прикмети: на вигляд 55 років, зріст 185-190 см, середньої тілобудови, волосся коротке, руде, брови світлі, рідкі, очі світлі, ніс прямий, губи тонкі.
Був одягнутий: куртка світлого кольору з капюшоном, штани темного кольору, на голові кепка. При собі мав рюкзак кольору хакі.
Особливі прикмети: має вади мови, шкутильгає на ліву ногу. На лівій руці відсутні вказівний та середній пальці.
Громадянам, яким відома будь-яка інформація про розшукуваного, прохання зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0950856052 або 102.
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У Луцьку шукають чоловіка, який втік з лікарні
Сьогодні, 15:32
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