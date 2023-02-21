Путін заявив про розірвання ядерного договору зі США





Про це повідомляє



Документ було укладено між РФ та США у 2010 році. Він діяв до 2026 року.



Договір припускав, що протягом семи років після набрання чинності стратегічними наступальними озброєннями двох країн мають бути обмежені таким чином:



- 700 міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет на підводних човнах та важких бомбардувальниках;



- 1550 ядерних боєголовок;



- 800 розгорнутих та нерозгорнутих пускових установок.



2021 року Путін продовжив дію договору про СНО. Сьогодні він заявив про зупинення участі РФ у договорі.



"Ми, як і раніше, готові говорити про обмеження стратегічних озброєнь з Росією в будь-який час, незалежно від того, що ще відбувається в світі або в наших відносинах", - сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.



Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рішення Росії призупинити дію договору з Вашингтоном про стратегічні наступальні озброєння (СНО) є "глибоко прикрим і безвідповідальним", але США залишаються готовими до обговорення цього питання.Про це повідомляє Українська правда. Документ було укладено між РФ та США у 2010 році. Він діяв до 2026 року.Договір припускав, що протягом семи років після набрання чинності стратегічними наступальними озброєннями двох країн мають бути обмежені таким чином:- 700 міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет на підводних човнах та важких бомбардувальниках;- 1550 ядерних боєголовок;- 800 розгорнутих та нерозгорнутих пускових установок.2021 року Путін продовжив дію договору про СНО. Сьогодні він заявив про зупинення участі РФ у договорі."Ми, як і раніше, готові говорити про обмеження стратегічних озброєнь з Росією в будь-який час, незалежно від того, що ще відбувається в світі або в наших відносинах", - сказав державний секретар СШАГенсек НАТОзакликав Росію переглянути своє рішення.

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