Путін заявив про розірвання ядерного договору зі США
Сьогодні, 16:05
Рішення Росії призупинити дію договору з Вашингтоном про стратегічні наступальні озброєння (СНО) є "глибоко прикрим і безвідповідальним", але США залишаються готовими до обговорення цього питання.
Про це повідомляє Українська правда.
Документ було укладено між РФ та США у 2010 році. Він діяв до 2026 року.
Договір припускав, що протягом семи років після набрання чинності стратегічними наступальними озброєннями двох країн мають бути обмежені таким чином:
- 700 міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет на підводних човнах та важких бомбардувальниках;
- 1550 ядерних боєголовок;
- 800 розгорнутих та нерозгорнутих пускових установок.
2021 року Путін продовжив дію договору про СНО. Сьогодні він заявив про зупинення участі РФ у договорі.
"Ми, як і раніше, готові говорити про обмеження стратегічних озброєнь з Росією в будь-який час, незалежно від того, що ще відбувається в світі або в наших відносинах", - сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення.
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Про це повідомляє Українська правда.
Документ було укладено між РФ та США у 2010 році. Він діяв до 2026 року.
Договір припускав, що протягом семи років після набрання чинності стратегічними наступальними озброєннями двох країн мають бути обмежені таким чином:
- 700 міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет на підводних човнах та важких бомбардувальниках;
- 1550 ядерних боєголовок;
- 800 розгорнутих та нерозгорнутих пускових установок.
2021 року Путін продовжив дію договору про СНО. Сьогодні він заявив про зупинення участі РФ у договорі.
"Ми, як і раніше, готові говорити про обмеження стратегічних озброєнь з Росією в будь-який час, незалежно від того, що ще відбувається в світі або в наших відносинах", - сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення.
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