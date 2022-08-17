Як у Луцькій громаді працюватимуть школи 22-24 лютого

Як у Луцькій громаді працюватимуть школи 22-24 лютого
З 22 по 24 лютого в Луцькій громаді запроваджують змішаний формат навчання у школах.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

За бажанням батьків, діти можуть відвідати освітній заклад, де буде забезпечено освітній процес. Якщо батьки не бажають, щоб діти відвідували освітній заклад - дитина залишається вдома та на навчається в дистанційному форматі (асинхронний формат).

Дитячі садочки будуть відкриті для прийому дітей за бажанням батьків.

"Побутує хибна думка, що знаходження вдома для дітей є більш безпечним, ніж в закладі освіти. Однак, в закладі освіти під час повітряної тривоги усі діти примусово проходять в укриття. Перебуваючи вдома, під час повітряної тривоги діти в більшості випадків не проходять в укриття й залишаються в квартирі або будинку", - сказав Поліщук.

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Теги: навчання, школи, Луцьк
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Коментарі 3
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В школах не ма укритив, а э тільки підвали. Це не укриття придурки.
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петя ти про свій діагноз всім не розповідай!
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Петро, в тебе в будинку на 9 поверсі є укриття?
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