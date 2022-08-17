Як у Луцькій громаді працюватимуть школи 22-24 лютого

З 22 по 24 лютого в Луцькій громаді запроваджують змішаний формат навчання у школах.Про це повідомив мер ЛуцькаЗа бажанням батьків, діти можуть відвідати освітній заклад, де буде забезпечено освітній процес. Якщо батьки не бажають, щоб діти відвідували освітній заклад - дитина залишається вдома та на навчається в дистанційному форматі (асинхронний формат).Дитячі садочки будуть відкриті для прийому дітей за бажанням батьків."Побутує хибна думка, що знаходження вдома для дітей є більш безпечним, ніж в закладі освіти. Однак, в закладі освіти під час повітряної тривоги усі діти примусово проходять в укриття. Перебуваючи вдома, під час повітряної тривоги діти в більшості випадків не проходять в укриття й залишаються в квартирі або будинку", - сказав Поліщук.