Як у Луцькій громаді працюватимуть школи 22-24 лютого
Сьогодні, 16:09
З 22 по 24 лютого в Луцькій громаді запроваджують змішаний формат навчання у школах.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
За бажанням батьків, діти можуть відвідати освітній заклад, де буде забезпечено освітній процес. Якщо батьки не бажають, щоб діти відвідували освітній заклад - дитина залишається вдома та на навчається в дистанційному форматі (асинхронний формат).
Дитячі садочки будуть відкриті для прийому дітей за бажанням батьків.
"Побутує хибна думка, що знаходження вдома для дітей є більш безпечним, ніж в закладі освіти. Однак, в закладі освіти під час повітряної тривоги усі діти примусово проходять в укриття. Перебуваючи вдома, під час повітряної тривоги діти в більшості випадків не проходять в укриття й залишаються в квартирі або будинку", - сказав Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
За бажанням батьків, діти можуть відвідати освітній заклад, де буде забезпечено освітній процес. Якщо батьки не бажають, щоб діти відвідували освітній заклад - дитина залишається вдома та на навчається в дистанційному форматі (асинхронний формат).
Дитячі садочки будуть відкриті для прийому дітей за бажанням батьків.
"Побутує хибна думка, що знаходження вдома для дітей є більш безпечним, ніж в закладі освіти. Однак, в закладі освіти під час повітряної тривоги усі діти примусово проходять в укриття. Перебуваючи вдома, під час повітряної тривоги діти в більшості випадків не проходять в укриття й залишаються в квартирі або будинку", - сказав Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
В школах не ма укритив, а э тільки підвали. Це не укриття придурки.
петя ти про свій діагноз всім не розповідай!
Петро, в тебе в будинку на 9 поверсі є укриття?
Останні новини
Кабмін затвердив нових заступників Резнікова
Сьогодні, 16:30
Без електропостачання на Волині залишилося 6 населених пунктів
Сьогодні, 16:26
Як у Луцькій громаді працюватимуть школи 22-24 лютого
Сьогодні, 16:09
Путін заявив про розірвання ядерного договору зі США
Сьогодні, 16:05
Росія обстріляла Херсон: 6 загиблих, 12 поранених. ФОТО
Сьогодні, 15:49
Медіа