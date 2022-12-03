Без електропостачання на Волині залишилося 6 населених пунктів
Сьогодні, 16:26
На Волині 21 лютого через штормовий вітер відбулися аварійні вимкнення світла. Без електропостачання залишилося шість населених пунктів повністю, три частково.
Про це пише Суспільне.
Про які саме громади йдеться, енергетики не вказують.
Станом на 15:00 всі обриви на лініях 10 кВ ліквідовані. Наразі є поодинокі "погашення" у мережах 0,4 кВ. Для відновлення електропостачання залучені 15 бригад та вісім одиниць спеціальної техніки.
У "Волиньобленерго" закликають не наближатися до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менш як вісім метрів.
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Про це пише Суспільне.
Про які саме громади йдеться, енергетики не вказують.
Станом на 15:00 всі обриви на лініях 10 кВ ліквідовані. Наразі є поодинокі "погашення" у мережах 0,4 кВ. Для відновлення електропостачання залучені 15 бригад та вісім одиниць спеціальної техніки.
У "Волиньобленерго" закликають не наближатися до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менш як вісім метрів.
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